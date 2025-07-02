5 найкращих і найгірших продуктів для нирок: дізнайтесь, що у списку

Деякі продукти допомагають організму виводити токсини, а інші - можуть спричинити серйозні проблеми з сечовидільною системою. Що їсти, аби нирки працювали як годинник, і чого краще уникати?

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eating well .

Найкращі продукти для нирок

Темно-листова зелень

Дієтолог Каталіна Рус Гатіка розповіла, що т емно-листова зелень є джерелом антиоксидантів, вітамінів С, Е та К, а також мінералів кальцію, магнію, калію та заліза, що робить її чудовою для профілактики захворювань нирок.

Ці овочі борються із запаленням і захищають від окислювального пошкодження, яке виникає, коли нирки перевантажені.

Вишні

Нирки мають крихітні, ніжні артерії та вени, які можуть пошкодитися, якщо кров'яний тиск занадто високий протягом тривалого часу.

Продукти, що підтримують здоровий кров'яний тиск, також сприяють здоров'ю нирок, і кисла вишня є одним із таких продуктів. Вона також б агата на вітамін А та антиоксиданти.

Кисла вишня пов'язана зі зниженням кров'яного тиску, що робить її чудовим вибором для дієти, що підтримує нирки. Гарний контроль артеріального тиску має вирішальне значення для запобігання пошкодженню нирок.

Тофу

Якщо ви шукаєте рослинний білок для покращення здоров'я нирок, візьміть трохи тофу. Це м'ясо має безліч поживних переваг, може містити трохи більше кислоти, що може створювати навантаження на нирки, які мають проблеми. .

Оскільки нирки балансують pH організму та виводять кислоти, продукти, які підтримують цей процес, такі як тофу, можуть неймовірно підтримувати нирки.

На відміну від тваринного білка, рослинні допомагають покращити pH організму, уникаючи потенційно шкідливого​​ кислого середовища в організмі.

Лляне насіння

Високий рівень цукру в крові з часом може спричинити пошкодження нирок.

Один із способів підтримувати стабільний рівень глюкози, а отже, і здоров’я нирок, - це включити до свого раціону продукти з високим вмістом клітковини, такі як насіння льону.

Ця клітковина допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові, що має вирішальне значення для здоров’я нирок. Дві столові ложки меленого насіння льону містять майже 4 г клітковини.

Часник

Часник служить потужним протизапальним засобом і, як було показано, допомагає знизити кров'яний тиск, що корисно для функції нирок. Крім того, часник допомагає протидіяти окислювальному пошкодженню, яке може бути спричинене захворюванням нирок, тим самим сприяючи запобіганню подальшому пошкодженню нирок.

Найгірші продукти

Газовані напої

Газовані напої, особливо темні, такі як кока-кола, містять багато штучного фосфору. Цей мінерал необхідний для міцних кісток.

Штучний фосфор в напоях може бути шкідливим для нирок. Крім того, вони містять багато доданого цукру.

Заморожені обіди

Заморожені страви часто проходять ультраобробку та містять забагато натрію - понад 1000 міліграмів на порцію. Оскільки контроль споживання солі має вирішальне значення для здоров'я нирок, то варто уникати заморожених страв.

Фастфуд

Фастфуд часто містить багато насичених жирів, цукру та калорій, а також мало поживних речовин. Дієта, корисна для нирок, повинна складатися переважно з різноманітних фруктів та овочів, складних вуглеводів та білків.

Тоді як фастфуд містить насичені жири та зовсім не має корисних поживних речовин, які необхідні для здоров’я нирок.

Ультраплавлені сири

Не всі сири однакові. Якщо уважно подивитися на етикетки деяких плавлених сирів, то можна побачити, що це не просто звичайний сир.

Їх часто маркують як "сирний продукт". Навіть невеликі порції цих сирів можуть вводити у організм значну кількість натрію та непотрібного фосфору, що шкідливо для нирок.

Занадто багато м'яса

Білок життєво важливий для росту та відновлення клітин. Але його можна споживати занадто багато. Надмірне споживання тваринного білка може бути важким для нирок.