Цей манікюр зробить вас головною зіркою: трендові осінні ідеї, які захочуть всі

Шоколад

Від молочного до гіркого, усі теплі коричневі відтінки завжди в моді саме восени. Вони виглядають елегантно, підходять до будь-якого образу та гарно поєднуються з матовим фінішем.

Модний манікюр на осінь (фото: instagram.com/beyondpolish)

Соковиті ягідні

Ожиновий, вишневий - ці кольори створюють глибину та додають настрою. Ідеальний варіант як для коротких, так і для довгих нігтів. А ще вони вдало поєднуються з осінніми "луками".

Темна слива

Майже чорний, але з фіолетовим або сливовим підтоном - це колір, який чудово виглядає в будь-якому світлі. Він додає загадковості, підкреслює форму нігтів і пасує до вечірніх луків.

Бордовий френч

Класичний френч у бордовому виконанні це вишукано, небанально та дуже по-осінньому. Спробуйте зробити кінчики нігтів у винному відтінку на прозорій або нюдовій базі.

Осінній манікюр (фото: instagram.com/byelliedargan)

Золото на прозорому

Натяки на блиск золота ідеально контрастують з прозорою або молочною основою. Такий дизайн виглядає мінімалістично й дорого. А ще нейл-майстер зможе зробити такий манікюр досить швидко.