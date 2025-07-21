Цей манікюр для коротких нігтів "подовжує" пальці та робить руки бездоганними: кращі ідеї з фото

Манікюр для коротких нігтів, який візуально подовжує пальці, став одним з головних бʼюті-трендів цього літа. Замість складних дизайнів з масивним декором, стилісти все частіше рекомендують мінімалізм, світлі відтінки, витончені форми й тонкі акценти.
РБК-Україна зібрало для вас 5 стильних дизайнів, з якими навіть короткі нігті виглядатимуть круто та візуально подовжать пальці.
Найпростіший спосіб візуально подовжити нігтьову пластину - вертикальний декор. Тонкі лінії білого, золотого або срібного кольору на прозорій або нюдовій базі створюють ефект видовження форми. Такий дизайн виглядає дуже ніжно та доречно.
Правильна форма нігтя це запорука гармонійного вигляду рук. Надто квадратні кутики "вкорочують" пальці, тоді як м’який овал або мікс квадрата з округлістю додає витонченості. Цей варіант не потребує особливих зусиль, але кардинально змінює враження. Просто додайте до цього стримане однотонне покриття у свіжих кольорах літа.
Френч на коротких нігтях теж може працювати на подовження, якщо правильно подати деталі. Надзвичайно тонка “усмішка” з витягнутими боковими лініями візуально витягує пластину. Це ідеальний варіант для тих, хто любить класику, але хоче більш делікатного вигляду.
Найуніверсальніший варіант - нюд, який ідеально зливається з тоном шкіри. Він не створює різких контрастів, а навпаки продовжує лінію пальця. Виглядає природно, стримано, але при цьому дуже "дорого". А за бажанням такий манікюр легко поєднується з блиском, мінімалістичним малюнком або дрібним камінням.
Ця техніка омбре, коли майстер робить плавний перехід кольору від світлого біля кутикули до темнішого на кінчику, зараз наймодніша. Такий дизайн не просто стильний, а ще й "розтягує" ніготь у довжину. Особливо круто виглядає на нюдових чи рожевих відтінках.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: Gazeta.pl, Woman&Style.