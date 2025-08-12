UA

Цей літній овоч допомагає позбутися здуття живота: їжте його зараз частіше

Названо овоч, який допомагає позбутися здуття живота (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук, Ірина Сандул

Кабачки містять багато клітковини і води, що покращує роботу травної системи та сприяє зменшенню здуття живота. Їх регулярне вживання допомагає нормалізувати роботу кишечника і усунути неприємний дискомфорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Today.

Чим корисні кабачки

Коли ви відчуваєте важкість у шлунку, споживання більшої кількості води та клітковини у раціоні є важливим для роботи кишечника.

Експерт з харчування Джой Бауер розповів, що кабачок містить багато необхідних вітамінів і мінералів. Це включає вітамін С, а також електролітні мінерали, такі як калій, які також допомагають підтримувати водний баланс організму. Кабачок середнього розміру також містить 2 г корисної для кишечника клітковини.

На відміну від інших популярних літніх овочів, таких як кукурудза та гриби, кабачки мають низький вміст ферментованих вуглеводів. Ці природні сполуки не обов'язково шкідливі, але можуть викликати симптоми у людей з певними шлунково-кишковими захворюваннями, такими як синдром подразненого кишечника.

Як додати кабачки у раціон

Салати

Наріж кабачки тонкими слайсами або натріть на тертці і додай у свіжі овочеві салати. Можна змішати з помідорами, огірками, зеленню і заправити оливковою олією або лимонним соком.

Овочеві смажені страви

Поріжте кубиками або смужками, обсмажте на оливковій олії з часником, цибулею та іншими овочами.  

Запіканки

Змішай кабачки з яйцями, сиром, зеленню і запікайте у духовці. Це хороший варіант для сніданку або обіду.

Супи-пюре

Відваріть кабачки з іншими овочами, а потім збийте у блендері до кремоподібної консистенції.

