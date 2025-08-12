Этот летний овощ помогает избавиться от вздутия живота: ешьте его сейчас чаще

Чем полезны кабачки

Когда вы чувствуете тяжесть в желудке, потребление большего количества воды и клетчатки в рационе важно для работы кишечника.

Эксперт по питанию Джой Бауэр рассказал, что кабачок содержит много необходимых витаминов и минералов. Это включает витамин С, а также электролитные минералы, такие как калий, которые также помогают поддерживать водный баланс организма. Кабачок среднего размера также содержит 2 г полезной для кишечника клетчатки.

В отличие от других популярных летних овощей, таких как кукуруза и грибы, кабачки имеют низкое содержание ферментированных углеводов. Эти природные соединения необязательно вредны, но могут вызвать симптомы у людей с определенными желудочно-кишечными заболеваниями, такими как синдром раздраженного кишечника.

Как добавить кабачки в рацион

Салаты

Нарежь кабачки тонкими слайсами или натри на терке и добавь в свежие овощные салаты. Можно смешать с помидорами, огурцами, зеленью и заправить оливковым маслом или лимонным соком.

Овощные жареные блюда

Порежьте кубиками или полосками, обжарьте на оливковом масле с чесноком, луком и другими овощами.

Запеканки

Смешай кабачки с яйцами, сыром, зеленью и запекай в духовке. Это хороший вариант для завтрака или обеда.

Супы-пюре

Отварите кабачки с другими овощами, а затем взбейте в блендере до кремообразной консистенции.