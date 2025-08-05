Кабачки чи цукіні: що насправді корисніше для здоров'я
Популярними овочами влітку є кабачки та цукіні, які є майже у кожному холодильнику. Їх які часто плутають через схожий вигляд, проте вони мають кілька відмінностей у смаку, текстурі та поживній цінності.
РБК-Україна повідомляє, у чому різниця між ними та який овоч корисніший для вашого здоров’я.
Яка різниця
Кабачки і цукіні - це різновиди однієї і тієї ж рослини. Вони мають багато спільного, але існують деякі відмінності.
Походження та зовнішній вигляд
Кабачок - загальна назва у слов’янських мовах, часто використовується для опису різних видів зелених або жовтих плодів. Тоді як цукіні - це італійська назва, яка широко використовується у світі для позначення молодих зелених кабачків, особливо тонких і довгих.
Ззовні кабачки можуть бути різних форм і кольорів: зелені, жовті, смугасті. Цукіні, як правило, мають темно-зелений колір і більш витягнуту форму.
Кабачки (фото: wikipedia.org)
Смак
Зазвичай кабачки мають трохи більш нейтральний смак. Цукіні мають солодший, ніжний смак і їх часто вживають сирими в салатах.
Цукіні (фото: Freepik)
Кабачки також часто використовують для консервації, тушкування та смаження.
Що корисніше для здоров’я
За складом ці два плоди дуже схожі і мають багато корисних властивостей:
- калорійність - дуже низька (приблизно 15-20 ккал на 100 г)
- вітаміни - містять вітаміни С, В6, К, а також фолієву кислоту
- мінерали - калій, магній, фосфор
- клітковина - допомагає травленню
- антиоксиданти - в них є каротиноїди та інші корисні сполуки
Цукіні часто вважають більш ніжними і легкозасвоюваними, підходять для дієтичного харчування. Вони вважаються трохи кориснішими, бо мають більше антиоксидантів і поживних речовин, особливо в шкірці.
Кабачки можуть мати трохи більше клітковини через товстішу шкірку (залежить від сорту). Обидва овочі - корисні та низькокалорійні, але важливим також є різноманітність у раціоні.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Healthline та Medical News Today.
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