Кабачки чи цукіні: що насправді корисніше для здоров'я

Популярними овочами влітку є кабачки та цукіні, які є майже у кожному холодильнику. Їх які часто плутають через схожий вигляд, проте вони мають кілька відмінностей у смаку, текстурі та поживній цінності.

РБК-Україна повідомляє, у чому різниця між ними та який овоч корисніший для вашого здоров’я.

Яка різниця

Кабачки і цукіні - це різновиди однієї і тієї ж рослини. Вони мають багато спільного, але існують деякі відмінності.

Походження та зовнішній вигляд

Кабачок - загальна назва у слов’янських мовах, часто використовується для опису різних видів зелених або жовтих плодів. Тоді як цукіні - це італійська назва, яка широко використовується у світі для позначення молодих зелених кабачків, особливо тонких і довгих.

Ззовні кабачки можуть бути різних форм і кольорів: зелені, жовті, смугасті. Цукіні, як правило, мають темно-зелений колір і більш витягнуту форму.

Кабачки (фото: wikipedia.org)

Смак

Зазвичай кабачки мають трохи більш нейтральний смак. Цукіні мають солодший, ніжний смак і їх часто вживають сирими в салатах.

Цукіні (фото: Freepik)

Кабачки також часто використовують для консервації, тушкування та смаження.

Що корисніше для здоров’я

За складом ці два плоди дуже схожі і мають багато корисних властивостей:

калорійність - дуже низька (приблизно 15-20 ккал на 100 г)

- дуже низька (приблизно 15-20 ккал на 100 г) вітаміни - містять вітаміни С, В6, К, а також фолієву кислоту

- містять вітаміни С, В6, К, а також фолієву кислоту мінерали - калій, магній, фосфор

- калій, магній, фосфор клітковина - допомагає травленню

- допомагає травленню антиоксиданти - в них є каротиноїди та інші корисні сполуки

Цукіні часто вважають більш ніжними і легкозасвоюваними, підходять для дієтичного харчування. Вони вважаються трохи кориснішими, бо мають більше антиоксидантів і поживних речовин, особливо в шкірці.

Кабачки можуть мати трохи більше клітковини через товстішу шкірку (залежить від сорту). Обидва овочі - корисні та низькокалорійні, але важливим також є різноманітність у раціоні.