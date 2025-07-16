Цей колір - хіт сезону: блогерка Верба показала наймодніший педикюр на літо 2025

Рожевий педикюр - один з актуальних трендів літа 2025. Цей колір має велику популярність серед дизайнерів і знаменитостей, і не дивно, адже він може бути як ніжним і аристократичним, так і яскравим і зухвалим, залежно від відтінку.

РБК-Україна з посиланням на Instagram української блогерки Юлі Верби розповідає, чому рожевий педикюр такий актуальний у літньому сезоні.

Який педикюр вибрала Верба

Блогерка вибрала виразний і помітний відтінок, який можна схарактеризувати як фуксія або пурпурно-рожевий.

Він відмінно контрастує зі світлим тоном шкіри й рожевими сандалями, створюючи гармонійний, але при цьому динамічний літній образ.

Блогерка Верба показала педикюр на літо 2025 (фото: instagram.com/verbaaa)

Чому рожевий педикюр у тренді влітку 2025

Універсальність

Рожевий колір має безліч відтінків - від ледь помітного "мильного" рожевого (так звані "rosе nails") до насиченого яскраво-рожевого і навіть неонового.

Це дає змогу кожному знайти свій ідеальний варіант, який пасує до будь-якого образу і кольору шкіри.

Підкреслює засмагу

Особливо ніжні відтінки рожевого прекрасно "відтіняють" засмаглу шкіру, надаючи їй свіжого і доглянутого вигляду.

Легкі та повітряні рожеві відтінки ідеально вписуються в літній настрій, надаючи образу ніжності, романтичності та легкості.

Ефектність

Яскраві та неонові відтінки рожевого створюють ефектний акцент, який привертає увагу і робить образ більш грайливим і сучасним.

Поєднання з різним взуттям

Рожевий педикюр добре поєднується з різними кольорами літнього взуття - від класичних білих і чорних босоніжок до яскравих і екзотичних відтінків.

Юля Верба показала педикюр на літо 2025 (фото: instagram.com/verbaaa)

Актуальні відтінки рожевого для педикюру на літо 2025

Ніжно-рожевий

Це дуже стриманий і елегантний варіант, який виглядає як доглянутий нюд, але з легким рожевим акцентом. Часто це прозорі або напівпрозорі текстури з глянцевим фінішем, що створюють ефект скляного келиха. Ідеально підходить для тих, хто віддає перевагу мінімалізму і природності.

Пастельний рожевий

М'які, злегка приглушені відтінки рожевого надають образу романтики та жіночності. Чудово виглядають на тлі літніх суконь і легких тканин.

Яскраво-рожевий / фуксія

Для сміливих та енергійних особистостей, які не бояться привернути до себе увагу. Цей відтінок надає образу динамічності та настрою.

Неоновий рожевий

Абсолютний тренд для літнього сезону, особливо для пляжного відпочинку. Такі кольори буквально "світяться" і створюють дуже позитивний настрій.

Юля Верба (фото: instagram.com/verbaaa)