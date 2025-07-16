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Этот цвет - хит сезона: блогерша Верба показала самый модный педикюр на лето 2025

Среда 16 июля 2025 16:40
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Этот цвет - хит сезона: блогерша Верба показала самый модный педикюр на лето 2025 Блогерша Верба показала трендовый педикюр (фото: instagram.com/verbaaa)
Автор: Катерина Собкова

Розовый педикюр - один из актуальных трендов лета 2025. Этот цвет пользуется большой популярностью среди дизайнеров и знаменитостей, и не удивительно, ведь он может быть нежным и аристократическим, так и ярким и дерзким, в зависимости от оттенка.

РБК-Украина со ссылкой на Instagram украинской блогерши Юли Вербы рассказывает, почему розовый педикюр так актуален в летнем сезоне.

Какой педикюр выбрала Верба

Блогерша выбрала выразительный и заметный оттенок, который можно охарактеризовать как фуксия или пурпурно-розовый.

Он отлично контрастирует со светлым тоном кожи и розовыми сандалиями, создавая гармоничный, но при этом динамичный летний образ.

Этот цвет - хит сезона: блогерша Верба показала самый модный педикюр на лето 2025

Блогерша Верба показала педикюр на лето 2025 (фото: instagram.com/verbaaa)

Почему розовый педикюр в тренде летом 2025

Универсальность

Розовый цвет имеет множество оттенков - от едва заметного "мыльного" розового (так называемые "rosе nails") до насыщенного ярко-розового и даже неонового.

Это позволяет каждому найти свой идеальный вариант, который подходит к любому образу и цвету кожи.

Подчеркивает загар

Особенно нежные оттенки розового прекрасно "оттеняют" загорелую кожу, придавая ей свежий и ухоженный вид.

Легкие и воздушные розовые оттенки идеально вписываются в летнее настроение, придавая образу нежности, романтичности и легкости.

Эффектность

Яркие и неоновые оттенки розового создают эффектный акцент, который привлекает внимание и делает образ более игривым и современным.

Сочетание с разной обувью

Розовый педикюр хорошо сочетается с разными цветами летней обуви - от классических белых и черных босоножек до ярких и экзотических оттенков.

Этот цвет - хит сезона: блогерша Верба показала самый модный педикюр на лето 2025

Юля Верба показала педикюр на лето 2025 (фото: instagram.com/verbaaa)

Актуальные оттенки розового для педикюра на лето 2025

Нежно-розовый

Это очень сдержанный и элегантный вариант, который выглядит как ухоженный нюд, но с легким розовым акцентом. Часто это прозрачные или полупрозрачные текстуры с глянцевым финишем, создающие эффект стеклянного бокала. Идеально подходит для тех, кто предпочитает минимализм и естественность.

Пастельный розовый

Мягкие, слегка приглушенные оттенки розового придают образу романтики и женственности. Прекрасно смотрятся на фоне летних платьев и легких тканей.

Ярко-розовый / фуксия

Для смелых и энергичных личностей, которые не боятся привлечь к себе внимание. Этот оттенок придает образу динамичности и настроения.

Неоновый розовый

Абсолютный тренд для летнего сезона, особенно для пляжного отдыха. Такие цвета буквально "светятся" и создают очень положительное настроение.

Этот цвет - хит сезона: блогерша Верба показала самый модный педикюр на лето 2025

Юля Верба (фото: instagram.com/verbaaa)

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