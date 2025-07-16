Этот цвет - хит сезона: блогерша Верба показала самый модный педикюр на лето 2025
Розовый педикюр - один из актуальных трендов лета 2025. Этот цвет пользуется большой популярностью среди дизайнеров и знаменитостей, и не удивительно, ведь он может быть нежным и аристократическим, так и ярким и дерзким, в зависимости от оттенка.
РБК-Украина со ссылкой на Instagram украинской блогерши Юли Вербы рассказывает, почему розовый педикюр так актуален в летнем сезоне.
Какой педикюр выбрала Верба
Блогерша выбрала выразительный и заметный оттенок, который можно охарактеризовать как фуксия или пурпурно-розовый.
Он отлично контрастирует со светлым тоном кожи и розовыми сандалиями, создавая гармоничный, но при этом динамичный летний образ.
Блогерша Верба показала педикюр на лето 2025 (фото: instagram.com/verbaaa)
Почему розовый педикюр в тренде летом 2025
Универсальность
Розовый цвет имеет множество оттенков - от едва заметного "мыльного" розового (так называемые "rosе nails") до насыщенного ярко-розового и даже неонового.
Это позволяет каждому найти свой идеальный вариант, который подходит к любому образу и цвету кожи.
Подчеркивает загар
Особенно нежные оттенки розового прекрасно "оттеняют" загорелую кожу, придавая ей свежий и ухоженный вид.
Легкие и воздушные розовые оттенки идеально вписываются в летнее настроение, придавая образу нежности, романтичности и легкости.
Эффектность
Яркие и неоновые оттенки розового создают эффектный акцент, который привлекает внимание и делает образ более игривым и современным.
Сочетание с разной обувью
Розовый педикюр хорошо сочетается с разными цветами летней обуви - от классических белых и черных босоножек до ярких и экзотических оттенков.
Юля Верба показала педикюр на лето 2025 (фото: instagram.com/verbaaa)
Актуальные оттенки розового для педикюра на лето 2025
Нежно-розовый
Это очень сдержанный и элегантный вариант, который выглядит как ухоженный нюд, но с легким розовым акцентом. Часто это прозрачные или полупрозрачные текстуры с глянцевым финишем, создающие эффект стеклянного бокала. Идеально подходит для тех, кто предпочитает минимализм и естественность.
Пастельный розовый
Мягкие, слегка приглушенные оттенки розового придают образу романтики и женственности. Прекрасно смотрятся на фоне летних платьев и легких тканей.
Ярко-розовый / фуксия
Для смелых и энергичных личностей, которые не боятся привлечь к себе внимание. Этот оттенок придает образу динамичности и настроения.
Неоновый розовый
Абсолютный тренд для летнего сезона, особенно для пляжного отдыха. Такие цвета буквально "светятся" и создают очень положительное настроение.
Юля Верба (фото: instagram.com/verbaaa)
Вас также может заинтересовать
- Маникюр на лето, который выглядит "дорого"
- Беременная звезда "Холостяка" показала платье в самом трендовом оттенке лета 2025
- Инна Белень показала, как выглядит самый модный френч на лето.