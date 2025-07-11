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Манікюр, який виглядає "дорого". Ці кольори і дизайни обирають розкішні жінки

П'ятниця 11 липня 2025 07:14
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Манікюр, який виглядає "дорого". Ці кольори і дизайни обирають розкішні жінки Манікюр "дорогої" жінки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

У моді на манікюр настав час "тихої естетики", коли стиль вимірюється не яскравістю лаку, а вишуканими відтінками, формою та деталями. І тому нігтики "дорогої жінки" вже точно не будуть червоними чи зі звичайним френчем.

РБК-Україна розповідає, як виглядає трендовий манікюр та які дизайни зроблять ваш образ "дорогим".

Молочний нюд

М’який, світлий беж або молочний відтінок - це еталон елегантності. Він пасує будь-якому тону шкіри, візуально подовжує пальці й завжди виглядає охайно. Саме цей колір найчастіше обирають жінки, для яких розкіш - це стриманість.

Чорний, але з глянцем або сатином

Глибокий чорний лак із дзеркальним блиском це не про "готичність", а про силу й статус. Особливо ефектно виглядає на коротких квадратних нігтях або в поєднанні з акцентним нігтем з золотим декором. У цьому сезоні чорний - це новий нюд.

Карамель, капучино, какао

Ці теплі відтінки стали новим синонімом стилю. Вони виглядають глибше, ніж бежевий, але не нав’язливо, ніби нігтики і мають бути кольору какао. Такі дизайни підійдуть жінкам, які хочуть виглядати впевнено, але не кричати про це.

Напівпрозорий рожевий з тонким дизайном

Мікро-перли, тонкі лінії, вкраплення світлого глітеру або "скляний" блиск - такі деталі не кидаються в очі, але зачаровують. Це стиль old money у манікюрі, де немає нічого зайвого, а все на рівні деталей.

Металевий френч

Класичний манікюр з металевим кінчиком (золото, платина, графіт) - це сучасний погляд на люкс. Він залишається лаконічним, але додає нотку "прихованого шику". Ідеальний варіант для вечірок або ділових заходів.

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