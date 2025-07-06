Вагітна зірка "Холостяка" показала сукню в найтрендовішому відтінку літа 2025

Учасниця романтичного реаліті "Холостяк-12" Марина Голд, яка зараз живе в США і незабаром вперше стане мамою, показала модний образ на літо.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram .

Який образ вибрала зірка "Холостяка" Марина Голд

Сукня з коміром-халтером

Колір: м'який, пастельний, блідо-лимонний. Цей відтінок ідеально підходить для літа, він свіжий, ніжний і добре гармонує з кольором шкіри та навколишньою природою.

Фасон: сукня в довжині міді. Основна родзинка - це виріз халтер, який відкриває плечі та ключиці, створюючи елегантний і водночас сексуальний силует.

Деталі: сукня облягає фігуру, але при цьому має спеціальний крій, який вигідно підкреслює форми та підходить для вагітних. Драпірування на талії та стегнах додає акцент.

Матеріал: легкий, еластичний трикотаж або інша струмлива тканина, яка комфортна в спекотну погоду.

Марина Голд з чоловіком (фото: instagram.com/marynagold1)

Аксесуари

Годинник: на зап'ясті видно годинник, який додає в образ трохи блиску і структуру.

Сонцезахисні окуляри: Марина Голд тримає в руці чорні сонцезахисні окуляри, що є обов'язковим літнім аксесуаром.

Манікюр: на нігтях рук видно рожевий лак, який додає невеликий колірний акцент.

Зачіска і макіяж

Зачіска: волосся зібране назад у низький пучок, що підкреслює відкриті плечі та шию, характерні для вирізу халтер. Це практична й акуратна зачіска для відпочинку біля води.

Макіяж: має природний вигляд, але з акцентом на очі (можливо, легка підводка або туш) і губи (нюдовий або натуральний відтінок).

Образ дуже гармонійний з навколишнім середовищем. Сукня ідеально підходить для курортного відпочинку, прогулянок берегом або літнього заходу. Вона підкреслює жіночність, комфорт і відчуття стилю. М'який жовтий колір створює сонячний і позитивний настрій.

Зірка "Холостяка" показала стильний лук (фото: instagram.com/marynagold1)

Трендовий відтінок літа 2025 - ніжно-жовтий

Колір "вершкове масло" (cream butter, buttery yellow, light pastel yellow) - один з головних модних відтінків літа 2025.

Ніжний, але не нудний

Цей м'який пастельний жовтий - ідеальний баланс між нейтральністю і теплом. Він не кричущий, як неон або лимон, але водночас надає образу свіжості та світла.

Відповідає естетиці "тихої розкоші"

У 2025 році продовжує домінувати тренд на "тиху елегантність" (quiet luxury) - прості, витончені кольори без зайвого пафосу. Вершкове масло чудово втілює цю ідею: має дорогий вигляд, не будучи яскравим чи зухвалим.

Повернення до природного і м'якого

Мода стала більш усвідомленою і близькою природі - вершкові, пісочні, тілесні, трав'яні відтінки захопили колекції дизайнерів. Butter yellow - це ніби світло ранкового сонця або теплий тон шкіри, що ідеально підходить для літнього гардероба.

Легко поєднувати

Цей колір чудово поєднується з іншими трендовими відтінками:

білий або айворі - для total light look

оливковий або сірий - для більш глибокого образу

ніжно-блакитний або лавандовий - для пастельних комбінацій.

Універсальний

Його можна побачити в усьому: від костюмів і суконь до сорочок, сумок, взуття і навіть лакованих нігтів. Він пасує як до романтичного стилю, так і до ділового гардероба.

Марина Голд показала сукню на літо 2025 (фото: instagram.com/marynagold1)