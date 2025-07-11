Цей колір - головний тренд літа 2025: як його правильно носити

"Butter Yellow - головний відтінок літа. Але носити його красиво - ще той квест. Тому кілька порад від персонального стиліста", - зазначила вона на відео.

1. Колір здається занадто блідим? - Додайте акцент

Butter Yellow дуже м'який, тому якщо він "губиться" на тлі шкіри, варто освіжити образ яскравим блиском для губ або масивними прикрасами. Це створить баланс і додасть виразності.

2. Занадто теплий для вашого тону шкіри? - Врівноважте холодними кольорами

Якщо вам ближча прохолодна палітра, поєднуйте Butter Yellow з насиченими холодними кольорами: м'ятним, лавандовим, синім або навіть сірим. Це зробить образ гармонійним і сучасним.

3. Не пасує до обличчя? - Носіть внизу

Якщо відтінок візуально "псує" шкіру обличчя (додає жовтизни, тьмяності), вибирайте речі в цьому кольорі для нижньої частини образу - спідницю, штани або взуття. Верх залишайте в більш нейтральних або виграшних кольорах.

Чому Butter Yellow - тренд літа 2025

Тренд на спокійні, умиротворені відтінки

Після кількох сезонів яскравих, неонових кольорів мода повертається в пастельну, спокійну гаму. Butter Yellow - це теплий, м'який, "затишний" відтінок, що дає відчуття легкості, простоти та гармонії.

У неспокійні часи тренди часто тяжіють до кольорів, що викликають емоційний комфорт.

З чим поєднувати масляно-жовтий колір (фото: pinterest.com)

Натхнення природою і стилем ретро

Butter Yellow асоціюється із сонцем, пшеницею, квітами, дитинством. У 2025 році модна індустрія активніше звертається до природних текстур, органіки, теплих асоціацій. Цей колір також навіює легку ретро-ностальгію - стиль 70-х і 90-х теж у моді.

Універсальність у стилізації

Butter Yellow легко поєднується з базовими кольорами: білим, бежевим, сірим, джинсовим.

Це ідеальний "перехідний" колір: він досить нейтральний, щоб стати новою класикою, але й досить характерний, щоб мати модний вигляд.

З чим носити олійно-жовтий колір (фото: pinterest.com)

Присутність у ключових колекціях

Цей відтінок з'явився в колекціях весна-літо 2025 року Jacquemus, The Row, Loewe, Chloé, Prada та інших брендів. Його показали на сукнях, жакетах, total-look. А там, де подіум - там і масовий тренд.

Візуальна привабливість у соцмережах

Butter Yellow - це колір, який чудово виглядає в Instagram і TikTok: теплий, м'який, естетичний. Саме такі відтінки часто з'являються в лукбуках інфлюенсерів, flatlay-фото та стилізованих відео з одягом.

Масляно-жовтий колір на піку популярності (фото: pinterest.com)