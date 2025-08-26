Цей інгредієнт зробить яєчню супер смачною: олія та масло більше не потрібні

У всесвіті сніданків є страви, що тримаються осібно, ідеально смажене яйце - одна з них. Приготоване на олії чи маслі, з рідким чи добре просмаженим жовтком, воно завжди неперевершене.
Про інший спосіб зробити смак яєчні неперевершеним, розповідає РБК-Україна з посиланням на TikTok кулінара dansgoodside.
Нещодавно кулінарний трюк, що набув популярності в TikTok, показав, як звичайний інгредієнт може повністю змінити смак звичного сніданку - розсіл від маринованих огірків
Експеримент показав, що розсіл додає смаженим яйцям солоних і кислих ноток, не перебиваючи їхній ніжний смак. Унікальність методу полягає в тому, що спершу яйце обсмажується на воді, а не на жирі.
Завдяки розсолу, яйце набуває ледь відчутних ноток гірчиці та оцту, а сіль, яка зазвичай потрібна в кінці, стає зайвою. Смак розсолу найбільш помітний у яєчному білку, додаючи страві несподіваних відтінків.
Цей метод доводить, що навіть найпростіші інгредієнти, які ми зазвичай викидаємо, можуть стати ключем до кулінарних відкриттів.
