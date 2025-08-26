UA

Цей інгредієнт зробить яєчню супер смачною: олія та масло більше не потрібні

Фото: Який інгредієнт зробить яєчню неперевершеною (Pixabay)
Автор: Людмила Жукова

У всесвіті сніданків є страви, що тримаються осібно, ідеально смажене яйце - одна з них. Приготоване на олії чи маслі, з рідким чи добре просмаженим жовтком, воно завжди неперевершене.

Про інший спосіб зробити смак яєчні неперевершеним, розповідає РБК-Україна з посиланням на TikTok кулінара dansgoodside.

Який інгредієнт додати до яєчні?

Нещодавно кулінарний трюк, що набув популярності в TikTok, показав, як звичайний інгредієнт може повністю змінити смак звичного сніданку - розсіл від маринованих огірків

Експеримент показав, що розсіл додає смаженим яйцям солоних і кислих ноток, не перебиваючи їхній ніжний смак. Унікальність методу полягає в тому, що спершу яйце обсмажується на воді, а не на жирі.

Рецепт приготування

  • Яйце розбивають на розігріту сковорідку.
  • Після того, як білок починає схоплюватися, додається столова ложка води, а сковорідка накривається кришкою. Це створює ефект приготування на парі, що дозволяє приготувати верхню частину яйця без необхідності перевертати його.
  • Через 30 секунд додається столова ложка огіркового розсолу. Важливо, щоб розсіл рівномірно розподілився по сковорідці. Додавати його потрібно саме на цьому етапі, щоб уникнути затвердіння білка.

Завдяки розсолу, яйце набуває ледь відчутних ноток гірчиці та оцту, а сіль, яка зазвичай потрібна в кінці, стає зайвою. Смак розсолу найбільш помітний у яєчному білку, додаючи страві несподіваних відтінків.

Цей метод доводить, що навіть найпростіші інгредієнти, які ми зазвичай викидаємо, можуть стати ключем до кулінарних відкриттів. 

