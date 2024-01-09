Цей буде ще гірше. Вчені визнали 2023 рік найспекотнішим

Кліматологи визнали 2023 рік найспекотнішим за всю історію спостережень. Вони також вважають, що 2024 рік може бути ще гіршим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За даними вчених, глобальна середня температура поверхні повітря у 2023 році становила 14,98 градуса за Цельсієм. Таким чином було побито рекорд, встановлений у 2016 році. Тоді середня температура була 14,81 градуса за Цельсієм.

Як заявив директор Служби кліматичних змін Карло Буонтемпо, така погодна тенденція є "драматичним свідченням того, наскільки ми зараз далекі від клімату, в якому розвивалася наша цивілізація".

Водночас вчені Метеорологічного бюро вважають, що цей рекорд може бути знову побитий вже цього року. Їхні прогнози свідчать про те, що 2024 рік може бути ще спекотнішим, та принесе більше екстремальних погодних умов минулого року.

Чому 2023 рік був спекотним

Кліматологи зазначають, що 2023 рік був спекотним через парникові випари в атмосфері внаслідок спалювання викопного палива та вирубки лісів.

Окрім того минулого року спостерігався перехід до потепління погоди під назвою Ель-Ніньо: коли тепло з океану, особливо центрально-східної екваторіальної частини Тихого океану, виділяється в атмосферу.

"Ми очікуємо, що сильний Ель-Ніньо в Тихому океані впливатиме на глобальну температуру до 2024 року. З цієї причини ми прогнозуємо, що 2024 рік стане ще одним рекордним роком, з можливістю тимчасово перевищити 1,5C для перший раз", - сказав кліматолог Нік Данстоун.

Глобальне потепління та температурні рекорди

Нагадаємо, липень 2023 року став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень. Також вчені вважають, що він може бути найтеплішим за останні 120 тисяч років на планеті.

Середня температура повітря цього літа в Києві склала 21,6 градуса тепла, що на 1,2 градуса перевищило кліматичну норму та забезпечило шосту позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року. За літо встановлено 13 температурних рекордів, один із них у червні, решта - у серпні.

Середньорічна температура в Києві в 2022 році склала 9,7 градуса тепла, що на 0,7 градуса вище за кліматичну норму. Він зайняв сьомий рядок у рейтингу найтепліших з 1881 року.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року в Україні встановилася аномально тепла погода, яка відповідає кліматичній нормі березня, та було оновлено декілька температурних рекордів.

За прогнозом Укргідрометцентру, у січні 2024 року середня місячна температура прогнозується в межах 0-4 градусів морозу, на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях 0-2 градусів тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.