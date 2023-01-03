ua ru
Вт, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Минулий рік в Києві увійшов до десятки найтепліших за 140 років

Новость на русском →
Україна, Вівторок 03 січня 2023 11:07
Минулий рік в Києві увійшов до десятки найтепліших за 140 років Фото: у Києві у 2022 році було тепліше за норму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньорічна температура у Києві у 2022 році становила 9,7 градусів тепла, що на 0,7 градусів вище кліматичної норми. Він посів сьому сходинку у рейтингу найтепліших з 1881 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними синоптиків, дев’ять місяців року мали позитивні відхилення температури повітря порівняно з середніми багаторічними показниками, а три місяці продемонстрували від'ємні відхилення від неї.

Особливо відзначився лютий, який мав найбільше позитивне відхилення від середньобагаторічних показників - 4,1 градусів. Серед трьох місяців з від’ємним відхиленням визначився вересень (-2,2 градусів).

Найхолодніше минулого року було 13 січня - 14,9 градусів тепла, найспекотніше - 29 червня, коли температура у затінку сягнула 34,4 градусів тепла.

Загалом у 2022 році у Києві було зафіксовано 15 температурних рекордів, причому найбільше їх було у січні і червні - по чотири.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 560 мм, що відповідає 91 % кліматичної норми. Однак у часі опади розподілились дуже нерівномірно - у листопаді випало дві місячні норми, а у травні та червні їх кількість не перевищила 57% від середніх багаторічних показників.

Нагадаємо, середня температура повітря осені 2022 року в Києві склала 8,8 градусів тепла, що близько до кліматичної норми. За даними кліматологів, осінні місяці, крім вересня, були теплішими, ніж звичайно особливо жовтень, який мав найбільше позитивне відхилення - 2,0 градусів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Гідрометцентр
NEWS
Українські воїни відбили 13 атак і збили вертоліт ворога, - Генштаб
Українські воїни відбили 13 атак і збили вертоліт ворога, - Генштаб
DAILY
"Головний терорист – це наш сусід". Як жителі Мирного повертаються до зруйнованого війною села
Юлія Акимовакоресподент "Головний терорист – це наш сусід". Як жителі Мирного повертаються до зруйнованого війною села