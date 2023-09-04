Одне з найтепліших в історії: за літо-2023 у Києві оновлено 13 рекордів

Середня температура повітря цьогорічного літа у Києві склала 21,6 градусів тепла, що на 1,2 градусів перевищило кліматичну норму і забезпечило шосту позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними обсерваторії, найхолодніше було 4 червня, коли температура під ранок опустилась до 7,9 градусів, а найспекотнішим та рекордним виявилось 29 серпня, коли температура після полудня піднялась до 35,9 градусів.

За літо встановлено 13 температурних рекордів, один з них у червні, всі інші - у серпні.

Кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 242 мм, або 122 % кліматичної норми. Найбільше їх випало у липні - дві місячні норми.

Спекотний серпень

Нагадаємо, наприкінці серпня у Києві декілька днів поспіль фіксували температурні рекорди. Зокрема, 29 серпня максимальна температура повітря після полудня сягнула 35,9 градусів. Кліматична норма була перевищена на понад 10 градусів.

У підсумку у рейтингу найтепліших серпень 2023 року посів друге місце в історії.