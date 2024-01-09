Этот будет еще хуже. Ученые признали 2023 год самым жарким

Климатологи признали 2023 самым жарким за всю историю наблюдений. Они также считают, что 2024 год может быть еще хуже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным ученых, глобальная средняя температура поверхности воздуха в 2023 году составила 14,98 градусов Цельсия. Таким образом, был побит рекорд, установленный в 2016 году. Тогда средняя температура была 14,81 градуса по Цельсию.

Как заявил директор Службы климатических изменений Карло Буонтемпо, такая погодная тенденция является "драматическим свидетельством того, насколько мы сейчас далеки от климата, в котором развивалась наша цивилизация".

В то же время, ученые Метеорологического бюро считают, что этот рекорд может быть снова побит уже в этом году. Их прогнозы свидетельствуют о том, что 2024 год может быть еще более жарким, и принесет больше экстремальных погодных условий в прошлом году.

Почему 2023 год был жарким

Климатологи отмечают, что 2023 год был жарким из-за парниковых испарений в атмосфере в результате сжигания ископаемого топлива и вырубки лесов.

Кроме того, в прошлом году наблюдался переход к потеплению погоды под названием Эль-Ниньо: когда тепло из океана, особенно центрально-восточной экваториальной части Тихого океана, выделяется в атмосферу.

"Мы ожидаем, что сильный Эль-Ниньо в Тихом океане будет влиять на глобальную температуру до 2024 года. По этой причине мы прогнозируем, что 2024 станет еще одним рекордным годом, с возможностью временно превысить 1,5C для первого раза", - сказал климатолог. Ник Данстоун.

Глобальное потепление и температурные рекорды

Напомним, июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Также ученые считают, что он может быть самым теплым за последние 120 тысяч лет на планете.

Средняя температура воздуха нынешним летом в Киеве составила 21,6 градуса тепла, что на 1,2 градуса превысило климатическую норму и обеспечило шестую позицию среди самых теплых в столице с 1881 года. За лето установлено 13 температурных рекордов, один из них в июне, остальные – в августе.

Среднегодовая температура в Киеве в 2022 году составила 9,7 градуса тепла, что на 0,7 градуса выше климатической нормы. Он занял седьмую строчку в рейтинге самых теплых с 1881 года.

Напомним, в конце 2023 года в Украине установилась аномально теплая погода, соответствующая климатической норме марта, и было обновлено несколько температурных рекордов.

По прогнозу Укргидрометцентра, в январе 2024 года средняя месячная температура прогнозируется в пределах 0-4 градусов мороза, в Закарпатье, Крыму, Одесской и Херсонской областях 0-2 градусов тепла. Это на 1,5-2,0 градусов выше нормы.