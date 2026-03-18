Церква у смартфоні? ПЦУ пояснила, чи може онлайн-трансляція замінити похід до храму

Трансляції з храмів стали порятунком для багатьох вірян. Проте важливо розуміти, чи можуть вони вважатись "богослужіннями онлайн".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.
Головне:
Українцям повідомили, що онлайн-трансляція не здатна замінити богослужіння.
"Подібно, як і розмова за допомогою відеозв'язку зі своїми друзями чи рідними ніколи не замінить справжньої, живої розмови", - зауважили у ПЦУ.
Водночас уточнюється, що "така віртуальна розмова краща, аніж її відсутність".
"Онлайн-трансляції богослужінь - це не звершення богослужіння онлайн", - наголосили у ПЦУ.
Адже насправді служба правиться в реальності - в реальному храмі чи монастирі. А звершує її реальний єпископ чи священник.
Тим часом "онлайн-трансляція лише передає через інтернет зображення і звук того, що відбувається в реальному часі".
Завдяки цьому "люди можуть стати глядачами або учасниками певної події дистанційно" - використовуючи комп'ютер, смартфон або планшет.
У ПЦУ повідомили, що "трансляції богослужінь ніколи не замінять живої спільної храмової молитви", так само як "віртуальність ніколи не заступить справжні відчуття реальності".
"Будь-який вчитель скаже, що проводити урок дистанційно та в аудиторії - зовсім різні речі. І кожен із нас знає, що зателефонувати батькам та навідати їх - теж зовсім різні речі за відчуттями, причому як для вас самих, так і для батьків", - нагадали українцям.
Зазначається водночас, що по суті в онлайн-трансляціях немає нічого радикально нового чи несприйнятного.
У ПЦУ розповіли, що радіотрансляції богослужінь розпочалися тоді, коли з'явилося радіо.
Пізніше, як тільки з'явилася можливість прямого ефіру на телебаченні, розпочалися:
"Коли з'явився інтернет, то чому би не використати й цю сучасну можливість для того, щоби Церква в будь-які моменти була поруч з вірянами, об'єднувала їх у спільній молитві, долаючи далекі відстані", - додали у ПЦУ.
Адже саме така можливість може бути єдиним способом долучитися до спільної молитви, почути проповідь для тих:
"Донедавна онлайн-трансляції сприймалися саме так - як додаткова функція для особливих категорій людей: хворих у лікарнях, стареньких немічних вдома, для всіх, хто в силу об'єктивних причин не може прийти на богослужіння до храму", - поділились у ПЦУ.
Також і в час пандемії онлайн-богослужіння "були чи не єдиним можливим засобом для єднання громади в молитві, для підтримки, спільної молитви, душевного оздоровлення".
Наголошується водночас, що онлайн-трансляції богослужінь ніколи не дадуть можливості брати участь у Таїнствах Церкви.
"Бо Таїнства сповіді і причастя, хрещення, вінчання, миропомазання, соборування, рукоположення (священства) потребують особистої участі єпископа чи священника", - пояснили у ПЦУ.
Зазначається, що за допомогою сучасних технологій можливо проводити бесіди на духовні теми, в тому числі й щодо гріхів та покаяння.
"Однак так само, як спогляданням їжі чи пиття не можна втамувати голод і спрагу - Таїнство не може звершуватися заочно чи дистанційно", - констатували у ПЦУ.
Отже, жодне віртуальне споглядання Божественної літургії не замінить живої присутності в храмі під час звершення найголовнішого Таїнства Євхаристії.
"Бо літургія - не лише зібрання та причастя вірних. Це також спільна молитва, це можливість побути з Богом в особливому сакральному місці, у храмі Божому, поруч зі святинями та зображеннями святих, це живе спілкування спільноти", - розповіли українцям.
Насамкінець зазначається, що "ніщо віртуальне вповні не здатне замінити цього живого, справжнього".
"Тож якщо для вас немає об'єктивних перешкод - завжди краще прийти на богослужіння безпосередньо до храму", - підсумували у ПЦУ.
