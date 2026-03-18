Церква у смартфоні? ПЦУ пояснила, чи може онлайн-трансляція замінити похід до храму

Головне: Суть формату : онлайн-трансляція богослужіння - технічна передача звуку й зображення через гаджети.

: онлайн-трансляція богослужіння - технічна передача звуку й зображення через гаджети. Обмеження технологій : віртуальна "розмова" не може замінити живого спілкування.

: віртуальна "розмова" не може замінити живого спілкування. Історичні зміни : трансляції богослужінь почали робити тоді, коли для цього з'явились технічні можливості.

: трансляції богослужінь почали робити тоді, коли для цього з'явились технічні можливості. Питання Таїнств : дистанційна присутність унеможливлює участь у деяких головних церковних обрядах.

: дистанційна присутність унеможливлює участь у деяких головних церковних обрядах. Місія онлайну: сучасні технології допомагають долучитися до молитви тим, хто не може потрапити у храм фізично.

Чи може онлайн-трансляція замінити богослужіння

Українцям повідомили, що онлайн-трансляція не здатна замінити богослужіння.

"Подібно, як і розмова за допомогою відеозв'язку зі своїми друзями чи рідними ніколи не замінить справжньої, живої розмови", - зауважили у ПЦУ.

Водночас уточнюється, що "така віртуальна розмова краща, аніж її відсутність".

"Онлайн-трансляції богослужінь - це не звершення богослужіння онлайн", - наголосили у ПЦУ.

Адже насправді служба правиться в реальності - в реальному храмі чи монастирі. А звершує її реальний єпископ чи священник.

Тим часом "онлайн-трансляція лише передає через інтернет зображення і звук того, що відбувається в реальному часі".

Завдяки цьому "люди можуть стати глядачами або учасниками певної події дистанційно" - використовуючи комп'ютер, смартфон або планшет.

Чи замінює онлайн-трансляція повноцінне богослужіння - важливе питання (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Чи вважається онлайн-богослужіння неприйнятним

У ПЦУ повідомили, що "трансляції богослужінь ніколи не замінять живої спільної храмової молитви", так само як "віртуальність ніколи не заступить справжні відчуття реальності".

"Будь-який вчитель скаже, що проводити урок дистанційно та в аудиторії - зовсім різні речі. І кожен із нас знає, що зателефонувати батькам та навідати їх - теж зовсім різні речі за відчуттями, причому як для вас самих, так і для батьків", - нагадали українцям.

Зазначається водночас, що по суті в онлайн-трансляціях немає нічого радикально нового чи несприйнятного.

Коли богослужіння почали транслювати дистанційно

У ПЦУ розповіли, що радіотрансляції богослужінь розпочалися тоді, коли з'явилося радіо.

Пізніше, як тільки з'явилася можливість прямого ефіру на телебаченні, розпочалися:

прямі включення;

телевізійні трансляції богослужінь.

"Коли з'явився інтернет, то чому би не використати й цю сучасну можливість для того, щоби Церква в будь-які моменти була поруч з вірянами, об'єднувала їх у спільній молитві, долаючи далекі відстані", - додали у ПЦУ.

Адже саме така можливість може бути єдиним способом долучитися до спільної молитви, почути проповідь для тих:

хто живе у місці, де немає православного храму;

хто через стан здоров'я чи інші обставини не може прийти на богослужіння.

"Донедавна онлайн-трансляції сприймалися саме так - як додаткова функція для особливих категорій людей: хворих у лікарнях, стареньких немічних вдома, для всіх, хто в силу об'єктивних причин не може прийти на богослужіння до храму", - поділились у ПЦУ.

Також і в час пандемії онлайн-богослужіння "були чи не єдиним можливим засобом для єднання громади в молитві, для підтримки, спільної молитви, душевного оздоровлення".

Чим важливе реальне богослужіння в храмі

Наголошується водночас, що онлайн-трансляції богослужінь ніколи не дадуть можливості брати участь у Таїнствах Церкви.

"Бо Таїнства сповіді і причастя, хрещення, вінчання, миропомазання, соборування, рукоположення (священства) потребують особистої участі єпископа чи священника", - пояснили у ПЦУ.

Зазначається, що за допомогою сучасних технологій можливо проводити бесіди на духовні теми, в тому числі й щодо гріхів та покаяння.

"Однак так само, як спогляданням їжі чи пиття не можна втамувати голод і спрагу - Таїнство не може звершуватися заочно чи дистанційно", - констатували у ПЦУ.

Отже, жодне віртуальне споглядання Божественної літургії не замінить живої присутності в храмі під час звершення найголовнішого Таїнства Євхаристії.

"Бо літургія - не лише зібрання та причастя вірних. Це також спільна молитва, це можливість побути з Богом в особливому сакральному місці, у храмі Божому, поруч зі святинями та зображеннями святих, це живе спілкування спільноти", - розповіли українцям.

Насамкінець зазначається, що "ніщо віртуальне вповні не здатне замінити цього живого, справжнього".

"Тож якщо для вас немає об'єктивних перешкод - завжди краще прийти на богослужіння безпосередньо до храму", - підсумували у ПЦУ.