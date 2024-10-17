Церковний скандал у Черкасах: у поліції розповіли подробиці (фото)

За фактом скандалу, що здійнявся довкола Свято-Михайлівського собору в Черкасах за участі прихильників УПЦ МП, правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Черкаської області у Facebook.

"Максимальне покарання, яке може загрожувати за санкцією статті - позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Слідчі дії тривають", - підсумували у поліції.

Під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України ("Хуліганство").

"Поліцейські негайно прибули на місце, опитали учасників конфлікту. Наразі правоохоронці встановлюють свідків та очевидців інциденту, а також вивчають відеозаписи, оприлюднені в соцмережах", - наголосили у прес-службі.

У результаті кільком громадянам було завдано тілесних ушкоджень.

Так, поліцейські з'ясували, що група осіб "вчинила хуліганські дії на території та всередині храму" (Свято-Михайлівського собору в Черкасах).

"Поліцейські відреагували на подію та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - додали у прес-службі.

Правоохоронці нагадали, що інцидент стався зранку 17 жовтня між вірянами.

З чого розпочався скандал

Нагадаємо, рано вранці четверга, 17 жовтня, військовий священик СУВД ПЦУ Володимир Рідний повідомив, що найбільший православний храм України, який тривалий час перебував під управлінням московського патріархату - повернувся в лоно Української церкви (перейшов до Православної церкви України).

Йшлося про Свято-Михайлівський собор у центрі Черкас.

Згодом стало відомо, що прихильники УПЦ МП почали штурмувати собор. У мережі публікували численні відео, а очевидці повідомляли, буцімто віряни зламали вхідні ворота, прорвались на територію храму й почали виганяти капеланів ПЦУ та представників громади (застосовуючи сльозогінний газ).

Тим часом Рідний закликав усіх небайдужих українців негайно приїхати до храму та боронити його, як військовослужбовці боронять рідну землю. Вже незабаром на місце події прибули правоохоронці.

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