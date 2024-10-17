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Церковный скандал в Черкассах: в полиции рассказали подробности (фото)

Четверг 17 октября 2024 14:58
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Церковный скандал в Черкассах: в полиции рассказали подробности (фото) Сторонники УПЦ МП атаковали Свято-Михайловский собор в Черкассах (фото: facebook.com/cherkasypolice)
Автор: Ирина Костенко

По факту скандала, поднявшегося вокруг Свято-Михайловского собора в Черкассах при участии сторонников УПЦ МП, правоохранители начали уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области в Facebook.

Чем завершился церковный скандал в Черкассах

Правоохранители напомнили, что инцидент произошел утром 17 октября между верующими.

"Полицейские отреагировали на событие и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований", - добавили в пресс-службе.

Церковный скандал в Черкассах: в полиции рассказали подробности (фото)

Возле храма работала полиция диалога (фото: facebook.com/cherkasypolice)

Так, полицейские выяснили, что группа лиц "совершила хулиганские действия на территории и внутри храма" (Свято-Михайловского собора в Черкассах).

В результате нескольким гражданам были нанесены телесные повреждения.

Церковный скандал в Черкассах: в полиции рассказали подробности (фото)

Церковный скандал в Черкассах: в полиции рассказали подробности (фото)

Первую помощь пострадавшим оказали на месте (фото: facebook.com/cherkasypolice)

"Полицейские немедленно прибыли на место, опросили участников конфликта. Сейчас правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев инцидента, а также изучают видеозаписи, обнародованные в соцсетях", - подчеркнули в пресс-службе.

Церковный скандал в Черкассах: в полиции рассказали подробности (фото)

Полиция пообщалась с некоторыми гражданами (фото: facebook.com/cherkasypolice)

Уточняется, что все обстоятельства происшествия устанавливаются следователями Черкасского районного управления полиции.

Под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры начато уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство").

"Максимальное наказание, которое может грозить по санкции статьи - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Следственные действия продолжаются", - подытожили в полиции.

Церковный скандал в Черкассах: в полиции рассказали подробности (фото)

Пост полиции Черкасской области (скриншот: facebook.com/cherkasypolice)

С чего начался скандал

Напомним, рано утром четверга, 17 октября, военный священник СУВД ПЦУ Владимир Ридный сообщил, что самый большой православный храм Украины, длительное время находившийся под управлением московского патриархата - вернулся в лоно Украинской церкви (перешел в Православную церковь Украины).

Речь шла о Свято-Михайловском соборе в центре Черкасс.

Позже стало известно, что почитатели УПЦ МП начали штурмовать собор. В сети публиковали многочисленные видео, а очевидцы сообщали, будто бы верующие сломали входные ворота, прорвались на территорию храма и начали выгонять капелланов ПЦУ и представителей общины (применяя слезоточивый газ).

Тем временем, Ридный призвал всех неравнодушных украинцев немедленно приехать в храм и защищать его, как военнослужащие защищают родную землю. Уже вскоре на место происшествия прибыли правоохранители.

Читайте также, как во Львовской области священники УПЦ МП устроили скандал на прощании с павшим воином и защитником Украины.

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Черкассы Национальная полиция УПЦ МП ПЦУ Церковный скандал
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