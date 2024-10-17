Церковный скандал в Черкассах: в полиции рассказали подробности (фото)

По факту скандала, поднявшегося вокруг Свято-Михайловского собора в Черкассах при участии сторонников УПЦ МП, правоохранители начали уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области в Facebook.

"Максимальное наказание, которое может грозить по санкции статьи - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Следственные действия продолжаются", - подытожили в полиции.

"Полицейские немедленно прибыли на место, опросили участников конфликта. Сейчас правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев инцидента, а также изучают видеозаписи, обнародованные в соцсетях", - подчеркнули в пресс-службе.

Так, полицейские выяснили, что группа лиц "совершила хулиганские действия на территории и внутри храма" (Свято-Михайловского собора в Черкассах).

"Полицейские отреагировали на событие и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований", - добавили в пресс-службе.

С чего начался скандал

Напомним, рано утром четверга, 17 октября, военный священник СУВД ПЦУ Владимир Ридный сообщил, что самый большой православный храм Украины, длительное время находившийся под управлением московского патриархата - вернулся в лоно Украинской церкви (перешел в Православную церковь Украины).

Речь шла о Свято-Михайловском соборе в центре Черкасс.

Позже стало известно, что почитатели УПЦ МП начали штурмовать собор. В сети публиковали многочисленные видео, а очевидцы сообщали, будто бы верующие сломали входные ворота, прорвались на территорию храма и начали выгонять капелланов ПЦУ и представителей общины (применяя слезоточивый газ).

Тем временем, Ридный призвал всех неравнодушных украинцев немедленно приехать в храм и защищать его, как военнослужащие защищают родную землю. Уже вскоре на место происшествия прибыли правоохранители.

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