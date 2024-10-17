Прихожани УПЦ МП взяли штурмом собор у Черкасах: подробиці скандалу (відео)
Зранку в четвер, 17 жовтня, прихожани УПЦ Московського патріархату взяли штурмом Свято-Михайлівський собор у центрі Черкас після того, як стало відомо про його перехід до ПЦУ.
РБК-Україна розповідає про перебіг подій довкола храму в Черкасах.
Чому прихожани УПЦ МП атакували собор у Черкасах
Рано вранці четверга, 17 жовтня, військовий священик СУВД ПЦУ Володимир Рідний повідомив, що найбільший православний храм України, який тривалий час перебував під управлінням московського патріархату - повернувся в лоно Української церкви (перейшов до Православної церкви України).
"Відтепер Свято-Михайлівський кафедральний собор буде завжди відкритий для наших військовослужбовців, адже він вже став Гарнізонним", - написав він у своєму Facebook.
Зазначається, що на території храму буде також створено осередок національно-патріотичного виховання, недільну школу та підготовку капеланів.
"Ба більше, є ще дуже багато проектів, які будуть спільно втілюватися українською громадою. Усі прихожани, які були й залишаються в Українській православній церкві (московського патріархату) - запрошуємо до молитви в Гарнізонному храмі українською мовою", - підсумував капелан.
Допис Рідного (скриншот: facebook.com/zintromin)
Тим часом місцеві Telegram-канали почали повідомляти про те, що під собором збираються прихильники УПЦ МП. Вони чекали на прибуття неодноразово підозрюваного у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі митрополита Феодосія та бризкались свяченою водою.
Вже незабаром прихожани московського патріархату почали штурмувати собор, зламали вхідні ворота, прорвались на територію храму й почали виганяти капеланів ПЦУ та представників громади (застосовуючи сльозогінний газ).
Рідний опублікував новий допис, в якому повідомив, що "московські прихвосні, ведучи поперед себе зазомбованих бабусь і дітей, прорвали вхід до собору".
"Поки наші захисники боронять кордони України ми не можемо відстояти наш храм? Тож прямо зараз з боку вулиці Максима Залізняка, там де поліграфія, збираємось, аби відстояти свій храм та забрати його в московського патріархату! Їдьте з дому, з робіт, звідусіль! Прямо зараз", - наголосив військовий священик.
Наступна публікація Рідного (скриншот: facebook.com/zintromin)
У прес-службі поліції Черкаської області у Facebook повідомили, що у Черкасах біля Свято-Михайлівського собору працює:
- слідчо-оперативна група Черкаського районного Управління поліції
- поліцейські груп комунікації
- патрульні
"Наразі повні обставини з'ясовують слідчі та визначають правову кваліфікацію події, а також встановлюють учасників інциденту", - підсумували правоохоронці.
Допис поліції (скриншот: facebook.com/cherkasypolice)
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