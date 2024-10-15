У Львівській області священники УПЦ МП влаштували скандал на прощанні з воїном: деталі

Прощання з військовим у селі Віднів

Про прощання із полеглим захисником України розповіли у Куликівській селищній раді Львівського району.

Прощання з Михайлом Шарпилом (фото: facebook.com/Куликівська селищна рада Львівського району)

"Куликівська територіальна громада зустріла та провела в останню земну дорогу захисника - Шарпила Михайла Анатолійовича 1993 року народження. Михайло помер 10 жовтня 2024 року у місті Дніпро", - йдеться у дописі сільради у Facebook.

Воїн віддав життя за своїх рідних і Україну (фото: facebook.com/Куликівська селищна рада Львівського району)

Зазначається, що з військовим прощались рідні, близькі, друзі, побратими та мешканці громади.

На прощанні було чимало людей (фото: facebook.com/Куликівська селищна рада Львівського району)

"Море квітів, "живий коридор" на узбіччях вулиць, українські прапори, невимовний жаль, біль та розпач від втрати переповнює кожного з нас. Сколихнувши небо залпами від пострілів військових, наспівуючи Державний Гімн України, попрощалися з захисником", - уточнюється у дописі.

До прощання з Михайлом Шарпилом долучились військові та побратими (фото: facebook.com/Куликівська селищна рада Львівського району)

Похорон відбувався у селі Віднів неподалік Львова.

Допис Куликівської селищної ради (скриншот: facebook.com/Куликівська селищна рада Львівського району)

Скандал під час прощання з Михайлом Шарпилом

Дещо згодом у мережі почала з'являтись інформація про скандал, який влаштували священники УПЦ МП під час прощання з військовим.

Прощання з військовим у храмі (фото: facebook.com/Куликівська селищна рада Львівського району)

Так, Христина Ющишин у своєму TikTok розповіла, що представники УПЦ МП "не дали спокійно помолитися за воїна, який загинув за Україну, за те, щоб була українська мова, українська церква".

"Московський піп не хотів відкрити Царські Ворота коли занесли воїна в храм. Аж коли почали люди та воєнні втручатися, тоді відкрив. Його зомбовані і прихожани охороняли попа з двох сторін. Навіть дітей до школи не давали, щоб були для кількості. До воїна, який загинув, стояли обернуті спинами й ніхто навіть не перехрестився. Стояли обернені. А ще були вдягнені у світло блакитні хустини", - йдеться у підписі до опублікованого відео з місця події.

@cristina25th ЛЮДИ ПОШИРЮЙТЕ ЗАХІДНА УКРАЇНА ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ С.ВІДНІВ НЕ ДАЛИ СПОКІЙНО ПОМОЛИТИСЯ ЗА ВОЇНА ЯКИЙ ЗАГИНУВ ЗА УКРАЇНУ ЗА ТЕ ЩОБ БУЛА УКРАЇНСЬКА МОВА ,УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА ... Московський піп не хотів відкрити Царські ворота коли занесли ВОЇНА В ХРАМ ,аж коли почали люди і воєні втручатися тоді відкрив ,його зомбовані і прихожани охороняли попа з двох сторін навіть дітей до школи не давали щоб були для кількості ,до ВОЇНА ЯКИЙ ЗАГИНУВ СТОЯЛИ ОБЕРНУТІ СПИНАМИ І НІХТО НАВІТЬ НЕ ПЕРЕХРИСТИВСЯ стояли обернені,а ще були вдіті в світло блакитні хустини ....... де на відео видно де хто єєє ЦЕ ГАНЬБА ВЛАДІ ЯКА НЕ МОЖЕ З ЦИМ НІЧОГО ЗРОБИТИ І ГАНЬБА ТИМ ЛЮДЯМ ЯКА ЙДЕ ЗА МОСКОВСЬКОГО ПОПА оригінальний звук - Христина Ющишин

Ющишин уточнила, що на відео видно, "де хто є".

"Це - ганьба владі, яка не може з цим нічого зробити. І ганьба тим людям, які йдуть за московського попа", - наголосила вона.

Про скандальну подію розповіли також у Telegram-каналі "Львівич".

"На Львівщині в селі Віднів, що за 19 км від Львова, під час похорону священники московського патріархату не давали можливості відспівати Героя", - йдеться у підписі до відповідного відео.

Дещо пізніше було також оприлюднено кадри, на яких можна побачити суперечку між людьми та священником УПЦ МП.

Варто зазначити, що храм Московського патріархату в с. Віднів ще раніше закрила місцева ОТГ, однак на прохання родичів полеглого захисника, храм відкрили в день прощання (яке проводили священники ПЦУ та військові капелани).

Згідно з інформацією порталу Varta1, на похорон прийшов священик УПЦ МП Григорій Фарат і "закрився у вівтарі".

"Він та прихильники УПЦ МП у кількості 20 осіб зробили скандал на похороні воїна та не хотіли відкрити Царські Ворота перед воїном. Після закінчення похорону, священник та прихильники не хотіли виходити з храму, щоб ОТГ знову не закрила храм", - розповіли українцям.

Відреагували на скандал і деякі користувачі Facebook.

"Ганьба нашій владі, що неможе дати ради з УПЦ МП. Що церкву опечатують і не можуть люди навіть похоронили гідно наших воїнів. І так само ганьба тим прихожанам, що підтримують МП", - йдеться в одному з коментарів під вищезгаданою публікацією Куликівської селищної ради.