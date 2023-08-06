Церковний календар кардинально зміниться вже з вересня: нові дати свят

Незабаром в Україні більшість релігійних свят отримають нові дати. Вже 1 вересня набуде чинності календарна реформа ПЦУ, згідно з якою Різдво, Хрещення, Покрова Богородиці та ряд інших важливих церковних дат віряни відзначатимуть раніше. Водночас зміняться і дати деяких державних свят.
РБК-Україна нагадує, які свята буде перенесено після переходу церкви на новоюліанський календар.
27 липня Помісний собор Православної церкви України (ПЦУ) остаточно затвердив перехід на новоюліанський календар з нового церковного року – 1 вересня 2023.
Це рішення стало історичним, адже багато років українська церква мала юліанське літочислення, яке було одним з елементів російської церковної традиції.
Новоюліанський календар практично у всьому збігається із григоріанським. Останній є загальноприйнятим стандартом для більшості держав світу, а також використовується в римо-католицьких церквах.
Після переходу на новий календар дати православних свят змістяться на 13 днів назад і збігатимуться з католицькими, крім дати Великодня та пов'язаних з ним важливих дат (правила обчислення Пасхалії у григоріанському та новоюліанському стилях різняться).
Варто зазначити, що Українська греко-католицька церква (УГКЦ) також з 1 вересня 2023 переходить на новоюліанський календар. Проте як у ПЦУ, так і в УГКЦ дозволяють парафіям за власним бажанням залишатися на "старому стилі".
Дати так званих "неперехіднних" церковних свят в Україні зміняться з осені 2023:
Періоди церковних постів із переходом на новоюліанський стиль також зміняться:
Після переходу на новий календар жодних змін не буде для Великого посту, Великодня, Трійці, Вербної неділі, Вознесіння.
Свято Воскресіння Христового щорічно припадає на різні дати (у період між 4 квітня і 8 травня) і обчислюється за правилом Нікейського собору:
До дати Великодня прив'язані: період Великого Посту, Вербна неділя (за 7 днів до Великодня), Вознесіння (на 40 день після Великодня), Трійця (на 50 день після Великодня), початок Петропавлівського посту (через 57 днів після Великодня).
Визначення дати Великодня протягом століть було предметом суперечностей між різними церковними конфесіями. Православна церква свого часу не погодилася переходити з юліанського на григоріанський календар, оскільки в ньому в деякі роки Воскресіння Христове могло випадати раніше від дати єврейської Пасхи, що не відповідало встановленому порядку Нікейського собору.
Згодом у більшості православних церков все ж таки було проведено календарну реформу та прийнято нове літочислення – новоюліанське. Однак правило визначення Великодня в ньому так і залишилося без змін.
Тому православні в Україні та римо-католики відзначатимуть Великдень, Вознесіння та Трійцю у різні дні. Українські греко-католики також використовуватимуть новоюліанський стиль.
Дати цих свят у 2024 році:
В Україні низка церковних свят мають статус державних. Одне із них – Різдво Христове. В останні кілька років на державному рівні для нього було встановлено дві дати – 25 грудня та 7 січня.
Проте після церковної реформи уряд країни остаточно затвердив 25 грудня датою святкування Різдва.
Крім того, з переходом на новий календар ПЦУ було перенесено ще кілька важливих дат:
Зазначимо, Різдво, День Української Державності, День захисників та захисниць є офіційними неробочими днями, проте через воєнний стан в Україні всі додаткові вихідні скасовані.
Нагадаємо, Верховна рада продовжила період дії воєнного стану та мобілізації в Україні через повномасштабне вторгнення РФ як мінімум до 15 листопада 2023.
Раніше повідомлялося, в Україні перенесли на 8 травня відзначення Дня перемоги над нацизмом, коли будуть вшановувати пам'ять загиблих у Другій світовій війни. Натомість 9 травня українці святкуватимуть День Європи. 8 травня стане офіційним вихідним, а 9 травня буде робочим днем.