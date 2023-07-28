Зеленський затвердив перенесення Різдва та інших свят

В Україні офіційно змінили дату Різдва та ще декількох свят. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента та закон №9431.

Відтепер в Україні офіційно змінили дату святкування Різдва. Замість 7 січня його перенесли на 25 грудня.

Крім того, змінилися дати й інших святкових днів:

День Українського козацтва та День захисників і захисниць перенесли з 14 жовтня на 1 жовтня;

День української писемності та мови, замість 9 листопада - 27 жовтня;

День хрещення Київської Русі - України та День Української Державності, замість 28 липня - 15 липня;

День усиновлення, замість 30 вересня - 17 вересня.

Також тепер в Україні День сім’ї буде відзначатися 15 травня.

Що цьому передувало

Православна Церква України ухвалила рішення з 1 вересня 2023 року перейти на новоюліанський календар. Після чого в нашій країні деякі свята відзначатимуть по-новому.

Верховна рада раніше ухвалила закон про перенесення низки святкових днів. Повідомлялося, що всі нововведення почнуть діяти з 1 вересня.

Детальніше про те, якими будуть нові дати свят, а які залишається незмінними - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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