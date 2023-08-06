Церковный календарь кардинально изменится уже с сентября: новые даты праздников

Почему меняются даты праздников

27 июля Поместный собор Православной церкви Украины (ПЦУ) окончательно утвердил переход на новоюлианский календарь с нового церковного года – 1 сентября 2023.

Данное решение стало историческим, ведь многие годы украинская церковь пользовалась юлианским летоисчислением, которое было одним из элементов российской церковной традиции.

Новоюлианский календарь практически во всем совпадает с григорианским. Последний – общепринятый стандарт для большинства государств мира, а также используется в римо-католических церквях.

После перехода на новый календарь даты православных праздников сместятся на 13 дней назад и будут совпадать с католическими, кроме даты Пасхи и связанных с ней важных дат (правила исчисления Пасхалии в григорианском и новоюлианском стилях различаются).

Стоит отметить, что Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) также с 1 сентября 2023 переходит на новоюлианский календарь. При этом как в ПЦУ, так и в УГКЦ разрешают приходам по собственному желанию оставаться на "старом стиле".

Полный список праздников по новому календарю

Даты так называемых "непереходящих" церковных праздников в Украине изменятся с осени 2023:

Рождество Пресвятой Богородицы (Первая Пречистая) – 8 сентября (ранее – 21 сентября);

Воздвижение Честного Креста Господня – 14 сентября (ранее – 27 сентября);

Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября (ранее – 14 октября);

Введение в Храм Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая) – 21 ноября (ранее – 4 декабря);

Андрея Первозванного – 30 ноября (ранее – 13 декабря).

День святого Николая – 6 декабря (ранее – 19 декабря);

Рождество – 25 декабря (ранее – 7 января);

Собор Пресвятой Богородицы – 26 декабря (ранее – 8 января);

День преподобной Мелании (в народе Щедрый вечер, Маланки) – 31 декабря (ранее – 13 января);

Святого Василия Великого – 1 января (ранее – 14 января);

Крещение Господне – 6 января (ранее – 19 января);

Сретение Господне – 2 февраля (ранее – 15 февраля);

Благовещение Девы Марии – 25 марта (ранее – 7 апреля);

Рождество Иоанна Крестителя (в народе Ивана Купала) – 24 июня (ранее – 7 июля);

Святых апостолов Петра и Павла – 29 июня (ранее 12 июля);

День Ильи Пророка – 20 июля (ранее 2 августа);

Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня (в народе Маковея, Медовый Спас) – 1 августа (ранее – 14 августа);

Преображение Господне (в народе Яблочный Спас) – 6 августа (ранее – 19 августа);

Успение Пресвятой Богородицы (Первая Пречистая) – 15 августа (ранее – 28 августа);

Усекновение главы Иоанна Предтечи – 29 августа (ранее 11 – сентября).

Фото: в Украине будут новые даты церковных праздников с началом церковного года – 1 сентября 2023 (Виталий Носач, РБК-Украина)

Периоды церковных постов с переходом на новоюлианский стиль также изменятся:

Рождественский пост – с 15 ноября по 24 декабря (ранее – с 28 ноября по 6 января);

Успенский пост – с 1 августа по 14 августа (ранее – с 14 августа по 27 августа);

окончание Петрова поста – 28 июня (ранее – 11 июля).

Какие праздники останутся по "старому стилю"

После перехода на новый календарь никаких изменений не будет для Великого поста, Пасхи, Троицы, Вербного воскресенья, Вознесения.

Праздник Воскресения Христова ежегодно приходится на разные даты (в период между 4 апреля и 8 мая) и исчисляется по правилу Никейского собора:

после весеннего равноденствия (21 марта);

после первого полнолуния после равноденствия;

в следующее воскресенье после полнолуния;

после еврейского праздника Песах, поскольку по Евангелию Христос воскрес после Песаха.

К дате Пасхи привязаны: период Великого Поста, Вербное воскресенье (за 7 дней до Пасхи), Вознесение (на 40 день после Пасхи), Троица (на 50 день после Пасхи), начало Петрова поста (через 57 дней после Пасхи).

Фото: изменений в праздновании Пасхи по новому календарю не будет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Определение даты Пасхи на протяжении веков было предметом разногласий между различными церковными конфессиями. Православная церковь в свое время не согласилась переходить с юлианского на григорианский календарь, поскольку в нем в некоторые годы Воскресение Христово могло выпадать раньше даты еврейской Пасхи, что не соответствовало установленному порядку Никейского собора.

Со временем в большинстве православных церквей все же была проведена календарная реформа и принято новое летоисчисление – новоюлианское. Однако правило определение Пасхи в нем осталось прежним.

Поэтому православные в Украине и римо-католики будут отмечать Светлое Воскресение, Вознесение и Троицу в разные дни. Украинские греко-католики также будут использовать новоюлианский стиль.

Даты этих праздников в 2024 году:

Вербное воскресенье – 24 марта у римо-католиков, 28 апреля у православных и греко-католиков;

Вознесение – 9 мая у римо-католиков, 13 июня у православных и греко-католиков;

Троица – 19 мая у римо-католиков, 23 июня у православных и греко-католиков;

Великий пост – с 14 февраля по 30 мая у римо-католиков, с 18 марта по 4 мая у православных и греко-католиков;

Пасха – 31 марта у римо-католиков, 5 мая у православных и греко-католиков.

Как связаны церковные и государственные праздники

В Украине ряд церковных праздников имеют статус государственных. Один из них – Рождество Христово. В последние несколько лет на государственном уровне для него было установлено две даты – 25 декабря и 7 января.

Однако после церковной реформы правительство страны окончательно утвердило 25 декабря датой празднования Рождества.

Фото: Дата Рождества в Украине – 25 декабря (Getty Images)

Кроме того, с переходом на новый календарь ПЦУ были перенесены еще несколько важных дат:

День украинской государственности, День крещения Киевской Руси – 15 июля вместо 28 июля (в церковном календаре – день памяти равноапостольного князя Киевского Владимира Великого);

День защитников и защитниц – 1 октября вместо 14 октября (по традиции, отмечается в День Покрова Пресвятой Богородицы).

День украинской письменности и языка – 27 октября вместо 9 ноября (в церковном календаре – день памяти Преподобного Нестора Летописца);

День усыновления – 17 сентября вместо 30 сентября (в церковном календаре – день памяти святых великомучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии).

Отметим, Рождество, День Украинской Государственности, День защитников и защитниц являются официальными нерабочими днями, однако из–за военного положения в Украине все дополнительные выходные отменены.