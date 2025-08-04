Церковне свято 4 серпня: яку молитву прочитати сьогодні, аби повернути в життя дива

Що відомо про Святу Євдокію

Свята Євдокія (імовірно жила у IV столітті) це приклад неймовірного духовного перетворення. Її життєвий шлях - історія великого каяття, глибокої віри й мученицького подвигу, яка до сьогодні надихає християн по всьому світу.

У молодості Євдокія жила у місті Іліополь (територія сучасного Лівану або Сирії). Вона була дуже вродливою й довгий час вела світське, гріховне життя, здобувала багатство шляхом зв’язків з багатими чоловіками. Проте одного разу у її будинку зупинився монах Герман, який читав уривки з Писання. І слова про вічне життя, Страшний суд та Божу любов так глибоко вразили Євдокію, що вона повністю змінила своє життя.

Вона прийняла хрещення, роздала все майно бідним і пішла до монастиря. Там вона провела багато років у суворій аскезі, стала ігуменею і славилася своєю мудрістю, смиренням і силою духу. За переказами, молитвою вона навіть воскресила одного зі своїх колишніх шанувальників, який потім став християнином.

Однак влада не пробачила їй впливу на людей. За наказом місцевого правителя Євдокію кинули до в’язниці, піддали тяжким тортурам, а потім обезголовили за те, що вона не зреклася Христа.

Яку молитву треба прочитати сьогодні

Саме цього дня віряни вшановують її мученицький подвиг та моляться про дива, очищення душі, духовну силу та милість Божу. Її ім’я часто згадують у молитвах жінки, які шукають прощення, прагнуть змінити своє життя або пройти через важкі випробування.

"Духовною істиною душу свою до любові Христової прив’язала ти як учениця. Слово тлінне, привабливе і тимчасове зневажила: спочатку постом пристрасті знищивши, а потім стражданнями ворога посоромивши. Тому Христос подвійного вінця сподобив тебе, славна Євдокіє, преподобна страстотерпице, моли Христа Бога, щоб спастися душам нашим. Амінь".

Прикмети на 4 серпня

У народному побуті 4 серпня також називали "Явдоха-Малинівка". Вважалося, що цього дня треба збирати останню малину та завершувати сезон огірків. Також існують такі прикмети на сьогодні:

На подвір'я прилетіла пір'їна - чекайте на добру звістку

Гримить грім - кінець літа буде спекотним

Огірки ще є на грядках - осінь буде пізньою.

Правила та заборони понеділка, 4 серпня

Сьогодні потрібно молитися за духовне оновлення, силу й мир у серці. А ще варто дякувати за ті дива, які трапляються у вашому житті, навіть якщо вони неочевидні. Також приділіть час родині та дітям.

Головні заборони на 4 серпня

Утримайтесь від гучних святкувань, розваг і алкоголю, це спокійний день

Не сперечайтеся й не судіть інших, навіть у думках

Уникайте скарг і зневіри, це день для тиші серця.

У кого День ангела

Цього дня вітання з іменинами приймають: Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Кузьма, Михайло, Олексій, Семен, Дарина, Ірина, Магдалина, Марія.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Леви.

Які ще свята сьогодні, 4 серпня

Окрім церковного свята, сьогодні відзначаються: