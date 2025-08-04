Церковный праздник 4 августа: какую молитву прочитать сегодня, чтобы вернуть в жизнь чудеса

Что известно о Святой Евдокии

Святая Евдокия (предположительно жила в IV веке) это пример невероятного духовного преображения. Ее жизненный путь - история великого раскаяния, глубокой веры и мученического подвига, которая до сих пор вдохновляет христиан по всему миру.

В молодости Евдокия жила в городе Илиополь (территория современного Ливана или Сирии). Она была очень красивой и долгое время вела светскую, греховную жизнь, приобретала богатство путем связей с богатыми мужчинами. Однако однажды в ее доме остановился монах Герман, который читал отрывки из Писания. И слова о вечной жизни, Страшном суде и Божьей любви так глубоко поразили Евдокию, что она полностью изменила свою жизнь.

Она приняла крещение, раздала все имущество бедным и пошла в монастырь. Там она провела много лет в строгой аскезе, стала игуменьей и славилась своей мудростью, смирением и силой духа. По преданию, молитвой она даже воскресила одного из своих бывших поклонников, который затем стал христианином.

Однако власти не простили ей влияние на людей. По приказу местного правителя Евдокию бросили в тюрьму, подвергли жутким пыткам, а затем обезглавили за то, что она не отреклась от Христа.

Какую молитву надо прочитать сегодня

Именно в этот день верующие чтят ее мученический подвиг и молятся о чудесах, об очищении души, духовной силе и милости Божьей. Ее имя часто вспоминают в молитвах женщины, которые ищут прощения, стремятся изменить свою жизнь или пройти через тяжелые испытания.

"Духовной истиной душу свою к любви Христовой привязала ты как ученица. Слово тленное, привлекательное и временное презрела: сначала постом страсти уничтожив, а потом страданиями врага посрамив. Посему Христос двойного венца сподобил тебя, славная Евдокия, преподобная страстотерпице, моли Христа Бога, да спасешься душам нашим. Аминь".

Приметы на 4 августа

В народном быту 4 августа также называли "Евдокия-Малиновка". Считалось, что в этот день надо собирать последнюю малину и завершать сезон огурцов. Также существуют такие приметы на сегодня:

Во двор прилетело перышко - ждите доброй вести

Гремит гром - конец лета будет жарким

Огурцы еще есть на грядках - осень будет поздней.

Правила и запреты понедельника, 4 августа

Сегодня нужно молиться за духовное обновление, силу и мир в сердце. А еще стоит благодарить за те чудеса, которые случаются в вашей жизни, даже если они неочевидны. Также уделите время семье и детям.

Главные запреты на 4 августа

Воздержитесь от шумных празднований, развлечений и алкоголя, это спокойный день

Не спорьте и не судите других, даже в мыслях

Избегайте жалоб и уныния, это день для тишины сердца.

У кого День ангела

В этот день поздравления с именинами принимают: Андрей, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Кузьма, Михаил, Алексей, Семен, Дарья, Ирина, Магдалина, Мария.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Львы.

Какие еще праздники сегодня, 4 августа

Кроме церковного праздника, сегодня отмечаются: