Церемония закрытия Олимпиады-2024: прямая трансляция (видео)

Где смотреть церемонию закрытия Олимпиады 2024 года онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина .

Церемония закрытия Олимпийских игр-2024 состоится 11 августа. Старт события запланирован на 22:00 по Киеву, а в прямом эфире церемонию покажут телеканалы "Первый" и "Суспильне" (региональные), а также платформа "Суспильне Спорт".

Дополнительно общественный вещатель решил организовать трансляцию на YouTube-канале "Суспильне Спорт". Начало прямого эфира по случаю церемонии открытия Олимпийских игр запланировано на 21:55. Посмотреть мероприятие в режиме live можно и непосредственно в этой новости.

Знаменосцами Украины будут серебряные призеры Олимпиады – борец Парвиз Насибов и гребчиха Людмила Лузан. Для каноистки подобная роль не станет новой. Три года назад она пронесла национальный флаг на церемонии закрытия токийских Игр.

На церемонию открытия Олимпиады сборная Украины тоже выбрала двух знаменосцев. Ими стали теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук. Оба завершили олимпийские соревнования без медалей.

Украина на Олимпиаде-2024

Отечественные спортсмены завоевали 12 наград. Олимпийскими чемпионами стали четверка фехтовальщиц-саблисток (Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Елена Кравацкая и Алина Комащук), прыгунья в высоту Ярослава Магучих и боксер Александр Хижняк.

В свою очередь серебряные награды украинцы завоевали в спортивной гимнастике, гребле, стрельбе, греко-римской и вольной борьбе. Бронзовые же медали представители Украины взяли в легкой атлетике, фехтовании и греко-римской борьбе. Мультимедалисткой стала Харлан. К "золоту" в командном первенстве она добавила "бронзу" в индивидуальных соревнованиях.

Итоговый результат сборной Украины стал лучшим за 12 лет. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро отечественные атлеты выиграли 11 медалей, а в Токио-2021 завоевали лишь одно "золото" (19 в целом).