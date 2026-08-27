Яценюк розкрив роль Порошенка у розвалі коаліції після Революції Гідності

Сценарій із достроковим розпуском парламенту Володимир Зеленський у 2019 році застосував далеко не першим у новітній історії - за п'ять років до цього аналогічну комбінацію реалізував Петро Порошенко.

Про це колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк розповів у спецпроєкті РБК-Україна "Україна: 35 років незалежності".

Як пояснив політик, саме за вказівкою Порошенка фракції розвалили коаліцію після Революції Гідності, поки уряд намагався ухвалити критичні для країни закони.

Експрем'єр наголосив, що влітку 2014 року він прийшов до Верховної Ради переконувати народних депутатів проголосувати за пакет законів, необхідних для отримання фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду.

"Нам копійки давали, ноги й шию викручували, щоб ми їх отримали. А мені ж треба країну годувати: за газ нема чим платити, за електрику та пенсії нема чим платити, золотовалютні резерви розікрали, бюджет порожній, армію треба фінансувати, війна почалася", - пригадав Яценюк.

Проте замість голосування за критичні реформи у парламенті почався політичний хаос. Очільники фракцій "УДАР" Віталій Кличко та "Свобода" Олег Тягнибок один поперед одного оголосили про вихід із коаліції.

"Біжать один поперед другим із заявами. Думаю: "Що ся діє в Космачі?!". А виявилося, що мій любимий Петро Олексійович покликав їх тихенько за закритими дверима, щоб вони виходили з коаліції і щоб оголосити дострокові парламентські вибори", - зауважив Яценюк.

Він наголосив, що саме Порошенко став першим президентом, який реалізував сценарій дострокового перезавантаження парламенту.

Нагадаємо, у липні 2014 року розпад коаліції "Європейський вибір" у Верховній Раді VII скликання відкрив шлях президенту Петру Порошенку для розпуску парламенту. Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 26 жовтня 2014 року.