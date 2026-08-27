"Половина народу намалювала собі стіну": Яценюк назвав свою помилку з проєктом на кордоні з РФ
Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк визнав, що суттєво недооцінив потужність інформаційної машини та дискредитаційних кампаній проти свого уряду.
Про це політик розповів у інтерв'ю РБК-Україна у рамках спецпроєкту "Україна: 35 років незалежності".
За словами Яценюка, найбільше маніпуляцій та міфів виникло довкола проєкту інженерного облаштування кордону з Росією, який частина суспільства сприйняла занадто буквально.
Експрем'єр підкреслив, що уряд детально пояснював ключові завдання проєкту:
- відмежування від РФ:
- протидія незаконній міграції;
- зупинка трафіку зброї;
- створення додаткового елементу стримування для Збройних сил України.
"Мені в голову не могло прийти, що після того, як прем'єр-міністр чітко стає і показує, як це виглядає, половина народу просто собі намалює якусь фізичну стіну. І абсолютно їх не обходить, що їм показують і що розказують. І вони в цьому живуть досі", - зазначив Яценюк.
Політик порівняв таке буквальне сприйняття назви "Стіна" з іншими відомими технологічними та безпековими термінами, наголосивши, що йшлося про комплексну інженерну систему, а не про суцільну бетонну огорожу.
"Це як вважати, що "Залізний купол" над Ізраїлем має бути буквально з заліза, або що антивірусний Firewall ("вогняна стіна" - ред.) у кібермережі - це справді вогонь. Ну, я не міг про таке подумати. І це моя проблема, а треба було подумати", - зізнався він.
Яценюк також додав, що ця ситуація підкреслила необхідність навчання суспільства критичному мисленню, хоча це процес складний і сприймається неоднозначно.
"Ну ти тільки починаєш вчити людей критично мислити, і що вони починають робити? Щиро тебе ненавидять", - підсумував експрем'єр.
Що важливо знати про проєкт "Стіна"?
Нагадаємо, проєкт "Європейський вал" (більш відомий як "Стіна" - ред.) було затверджено Кабінетом міністрів восени 2014 року.
Він передбачав спорудження протитанкових ровів, веж спостереження, купольних відеокамер та інженерних загороджень уздовж українсько-російського кордону.
У 2015 році Держприкордонслужба заявила, що на всі витрати знадобиться не більше 4 млрд грн.
Також ми розповідали, як Яценюк перевіряв хід облаштування "Європейського валу" в Чернігівській області.
У вересні 2016 року повідомлялося, що "Стіна" на кордоні з РФ обладнана на 12%.
Безпосередньо в Харківській області - це 47% і 46% - у Чернігівській області.