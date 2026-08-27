ua en ru
Чт, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Яценюк раскрыл роль Порошенко в развале коалиции после Революции Достоинства

15:01 27.08.2026 Чт
2 мин
Экс-премьер вспомнил, как Банковая разгоняла парламент ради выборов
aimg Владимир Куренной aimg Юлия Капитонова
Яценюк раскрыл роль Порошенко в развале коалиции после Революции Достоинства Фото: Арсений Яценюк, бывший премьер-министр Украины (РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Сценарий с досрочным роспуском парламента Владимир Зеленский в 2019 году применил далеко не первым в новейшей истории - за пять лет до этого аналогичную комбинацию реализовал Петр Порошенко.

Об этом бывший премьер-министр Арсений Яценюк рассказал в спецпроекте РБК-Украина "Украина: 35 лет независимости".

Как объяснил политик, именно по указанию Порошенко фракции развалили коалицию после Революции Достоинства, пока правительство пыталось принять критически важные для страны законы.

Экс-премьер отметил, что летом 2014 года он пришел в Верховную Раду убеждать народных депутатов проголосовать за пакет законов, необходимых для получения финансовой помощи от Международного валютного фонда.

"Нам копейки давали, ноги и шею выкручивали, чтобы мы их получили. А ведь мне нужно страну кормить: за газ нечем платить, за электричество и пенсии нечем платить, золотовалютные резервы разворовали, бюджет пустой, армию надо финансировать, война началась", - вспомнил Яценюк.

Однако вместо голосования за критические реформы в парламенте начался политический хаос. Главы фракций "УДАР" Виталий Кличко и "Свобода" Олег Тягнибок друг перед другом объявили о выходе из коалиции.

"Бегут друг перед другом с заявлениями. Думаю: 'Что происходит в Космачи?!". А оказалось, что мой любимый Петр Алексеевич позвал их тихонько за закрытыми дверями, чтобы они выходили из коалиции и чтобы объявить досрочные парламентские выборы", - заявил Яценюк.

Он подчеркнул, что именно Порошенко стал первым президентом, реализовавшим сценарий досрочной перезагрузки парламента.

Напомним, в июле 2014 года распад коалиции "Европейский выбор" в Верховной Раде VII созыва открыл путь президенту Петру Порошенко для роспуска парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли 26 октября 2014 года.

Кстати, ранее Арсений Яценюк рассказал РБК-Украина о своей главной ошибке во время реализации проекта "Стена" на границе с Россией.

По словам экс-главы Кабмина, он не смог предусмотреть мощность информационной машины и дискредитационных кампаний против своего правительства.

Более того, Яценюк заявил, что многие украинцы слишком буквально восприняли название проекта "Стена".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Арсений Яценюк Петр Порошенко Верховная рада Кабинет Министров Украины Майдан
Новости
Втрое мощнее нынешних: РФ просит у КНДР новые баллистические ракеты
Втрое мощнее нынешних: РФ просит у КНДР новые баллистические ракеты
Аналитика
Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут
Роман Кот, Милан Лелич Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут