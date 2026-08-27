Яценюк раскрыл роль Порошенко в развале коалиции после Революции Достоинства

Сценарий с досрочным роспуском парламента Владимир Зеленский в 2019 году применил далеко не первым в новейшей истории - за пять лет до этого аналогичную комбинацию реализовал Петр Порошенко.

Об этом бывший премьер-министр Арсений Яценюк рассказал в спецпроекте РБК-Украина "Украина: 35 лет независимости".

Как объяснил политик, именно по указанию Порошенко фракции развалили коалицию после Революции Достоинства, пока правительство пыталось принять критически важные для страны законы.

Экс-премьер отметил, что летом 2014 года он пришел в Верховную Раду убеждать народных депутатов проголосовать за пакет законов, необходимых для получения финансовой помощи от Международного валютного фонда.

"Нам копейки давали, ноги и шею выкручивали, чтобы мы их получили. А ведь мне нужно страну кормить: за газ нечем платить, за электричество и пенсии нечем платить, золотовалютные резервы разворовали, бюджет пустой, армию надо финансировать, война началась", - вспомнил Яценюк.

Однако вместо голосования за критические реформы в парламенте начался политический хаос. Главы фракций "УДАР" Виталий Кличко и "Свобода" Олег Тягнибок друг перед другом объявили о выходе из коалиции.

"Бегут друг перед другом с заявлениями. Думаю: 'Что происходит в Космачи?!". А оказалось, что мой любимый Петр Алексеевич позвал их тихонько за закрытыми дверями, чтобы они выходили из коалиции и чтобы объявить досрочные парламентские выборы", - заявил Яценюк.

Он подчеркнул, что именно Порошенко стал первым президентом, реализовавшим сценарий досрочной перезагрузки парламента.

Напомним, в июле 2014 года распад коалиции "Европейский выбор" в Верховной Раде VII созыва открыл путь президенту Петру Порошенко для роспуска парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли 26 октября 2014 года.