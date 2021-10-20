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Цены на жилье за год выросли более чем на 15%: какие квартиры подорожали больше всего

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Украина, Среда 20 октября 2021 15:15
Цены на жилье за год выросли более чем на 15%: какие квартиры подорожали больше всего Фото: жилье за год подорожало на 15,8% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В III квартале 2021 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в среднем на 15,8%. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры на вторичном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, цены на квартиры на первичном рынке выросли на 14,3%, на вторичном - на 17,0%.

Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 13,9%, на вторичном - на 17,5%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 13,4%, на вторичном - на 18,4%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 16,3%, на вторичном - на 15,8%.

Цены на жилье за год выросли более чем на 15%: какие квартиры подорожали больше всего

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в сентябре 2021 года выросли по сравнению с сентябрем прошлого года на 11,0%.

Напомним, в IV квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 8,4%. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры на вторичном рынке.

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Государственная служба статистики
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