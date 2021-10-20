ru ua
Ср, 20 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Ціни на житло за рік зросли більш ніж на 15%: які квартири подорожчали найбільше

Новость на русском →
Україна, Середа 20 жовтня 2021 15:15
Ціни на житло за рік зросли більш ніж на 15%: які квартири подорожчали найбільше Фото: житло за рік подорожчало на 15,8% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У III кварталі 2021 року ціни на житлову нерухомість в Україні у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли в середньому на 15,8%. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири на вторинному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, ціни на квартири на первинному ринку зросли на 14,3%, на вторинному - на 17,0%.

Однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 13,9%, на вторинному - на 17,5%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 13,4%, на вторинному - на 18,4%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 16,3%, на вторинному - на 15,8%.

Ціни на житло за рік зросли більш ніж на 15%: які квартири подорожчали найбільше

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у вересні 2021 року зросли у порівнянні з вереснем минулого року на 11,0%.

Нагадаємо, в IV кварталі 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року ціни на квартири в Україні зросли в середньому на 8,4%. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири на вторинному ринку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистики
NEWS
Тест або COVID-сертифікат. Що потрібно знати про нові правила карантину для транспорту
Тест або COVID-сертифікат. Що потрібно знати про нові правила карантину для транспорту
DAILY
Гроші на округи, "мінімалка" і дороги: чого депутатам не вистачило у держбюджеті
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гроші на округи, "мінімалка" і дороги: чого депутатам не вистачило у держбюджеті