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Инфляция в Украине ускорилась до 11% - максимума более чем за три года

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Украина, Пятница 08 октября 2021 15:00
Инфляция в Украине ускорилась до 11% - максимума более чем за три года Фото: инфляция осталась на трехлетнем максимуме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Потребительские цены в Украине в сентябре 2021 года по сравнению с августом выросли на 1,5%. С начала 2021 года рост цен составил 7,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к сентябрю 2020 года) инфляция ускорилась до 11,0% по сравнению с 10,2% месяцем ранее.

Таким образом, инфляция находится на максимуме за три года: выше была только в мае 2018 года - 11,7%.

Инфляция в Украине ускорилась до 11% - максимума более чем за три года

Продукты питания в Украине за сентябрь подорожали на 1,2%. Больше всего подорожали яйца - на 13,6%. В то же время, фрукты подешевели на 3,4%, подсолнечное масло - на 0,9%, сахар - на 0,1%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь - на 7,9%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,5%.

Инфляция в Украине ускорилась до 11% - максимума более чем за три года

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,5%, здравоохранение - на 0,4%, транспорт подешевел на 0,1%, цены на связь выросли на 0,6%, на отдых и культуру - снизились на 0,6%, образование подорожало на 13,2%, рестораны и гостиницы - без изменений.

Инфляция в Украине ускорилась до 11% - максимума более чем за три года

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует ускоренный рост цен в ближайшие месяцы. По ожиданиям Национального банка, в течение сентября-октября инфляция будет оставаться в диапазоне 10-11%, а в последние месяцы года замедлится ниже 10%.

Отметим, в государственном бюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.

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Государственная служба статистики Цены на продукты Инфляция в Украине
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