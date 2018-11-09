Цены производителей промпродукции в октябре выросли на 0,3%

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Рост цен в промышленности немного замедлился

Цены производителей промышленной продукции в сентябре 2018 года выросли на 0,3%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, с начала года (к декабрю 2017 года) цены выросли на 12,7%.

В годовом измерении (к октябрю 2017 года) цены производителей промышленной продукции выросли на 16,6%.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в октябре 2018 по сравнению с сентябрем выросли на 1,7%. По данным статистического ведомства, с начала года (к декабрю 2017 года) цены в Украине выросли на 7,4%. В годовом измерении (к октябрю 2017 года) инфляция ускорилась до 9,5%.

Напомним, в сентябре 2018 года объемы промышленного производства снизились по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 1,3%. По итогам августа Госстат сообщал о падении объемов промышленного производства на 0,5%. До этого с начала года промпроизводство росло.

Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) 25 октября 2018 сохранил неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых. В НБУ отметили, что в сентябре 2018 потребительская инфляция составила 8,9% в годовом измерении. В то же время Национальный банк повысил оценку инфляции на 2018 год до 10,1% (предыдущий прогноз - 8,9%).