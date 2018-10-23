Падіння промвиробництва у вересні прискорилося до 1,3%, - Держстат

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Після падіння в серпні на 0,5%, у вересні промвиробництво скоротилося ще на 1,3%

Обсяги промислового виробництва у вересні 2018 року знизилися в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року на 1,3%. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За підсумками серпня Держстат повідомляв про падіння обсягів промислового виробництва на 0,5%. До цього з початку року промвиробництво зросло.

За даними статистичного відомства, за січень-вересень 2018 року до аналогічного періоду минулого зростання промвиробництва склало 1,8%, в тому числі у видобувній промисловості і розроблення кар'єрів - 2,0%, у переробній промисловості - 1,6%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 2,2%.

Нагадаємо, промислове виробництво в Україні падало чотири роки поспіль: у 2012 році - на 0,7%, в 2013 році - на 4,3%, у 2014 році - на 10,1%, у 2015 році - на 13%. У 2016 році зростання відновилося, і за рік обсяги зросли на 2,8%.

Відзначимо, що майже протягом всього 2017 року промвиробництво падало і лише за уточненими даними Держстату, за підсумками року зростання склало 0,4%.