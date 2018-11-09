Ціни виробників промпродукції в жовтні виросли на 0,3%

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зростання цін в промисловості трохи сповільнилося

Ціни виробників промислової продукції у вересні 2018 року зросли на 0,3%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, з початку року (до грудня 2017 року) ціни зросли на 12,7%.

У річному вимірі (до жовтня 2017 року) ціни виробників промислової продукції зросли на 16,6%.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у жовтні 2018 порівняно з вереснем зріслои на 1,7%. За даними статистичного відомства, з початку року (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 7,4%. У річному вимірі (до жовтня 2017 року) інфляція прискорилася до 9,5%.

Нагадаємо, у вересні 2018 року обсяги промислового виробництва знизилися порівняно з аналогічним місяцем минулого року на 1,3%. За підсумками серпня Держстат повідомляв про падіння обсягів промислового виробництва на 0,5%. До цього з початку року промвиробництво росло.

Зазначимо, що Національний банк України (НБУ) 25 жовтня 2018 зберіг незмінною облікову ставку на рівні 18% річних. В НБУ зазначили, що у вересні 2018 споживча інфляція склала 8,9% в річному вимірі. У той же час Національний банк підвищив оцінку інфляції на 2018 рік до 10,1% (попередній прогноз - 8,9%).