Госстат в октябре зафиксировал инфляцию 1,7%

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Годовая инфляция ускорилась до 9,5%

Потребительские цены в Украине в октябре 2018 по сравнению с сентябрем выросли на 1,7%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, с начала года (к декабрю 2017 года) цены в Украине выросли на 7,4%. В годовом измерении (к октябрю 2017 года) инфляция ускорилась до 9,5%.

Продукты в Украине в октябре подорожали на 1,5%. Овощи подорожали на 8,8%, молоко на 3,6%, хлеб на 2,7%, яйца на 2,7%. Фрукты подешевели на 4,6%, сахар на 2,3%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 2,3%, одежда и обувь подорожали на 2,6%, жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,6%.

В течение четырех месяцев Госстат фиксировал снижение цен: в мае, июне и августе - нулевую инфляцию, в июле - дефляция 0,7%. Однако в сентябре инфляция в Украине подскочила до 1,9%.

Напомним, что в 2017 году инфляция в Украине составила 13,7%. Согласно прогнозу Всемирного банка, в 2018 году инфляция в Украине составит 9,9%. Всемирный банк прогнозирует замедление инфляции в Украине в 2019 году до 7,3% и в 2020 году до 6,5%.

Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) 25 октября 2018 сохранил неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых. В НБУ отметили, что в сентябре 2018 потребительская инфляция составила 8,9% в годовом измерении. В то же время Национальный банк повысил оценку инфляции на 2018 год до 10,1% (предыдущий прогноз - 8,9%).