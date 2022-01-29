Цены на пластиковые пакеты изменятся: сколько будут стоить с 1 февраля

Минимальная розничная цена пластиковых пакетов в магазинах с 1 февраля 2022 года составит 2 гривны. Решение Кабинета министров касается только больших пакетов.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на пресс-службу Минэкономики.

Минимальные цены на пакеты

Постановлением правительства устанавливаются такие минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг:

2,00 грн - пакет без ручек и боковых складок;

2,50 грн - пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3,00 грн - пакет с ручками и боковыми складками.

Дальнейшее ужесточение

Закон "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины" был принят Верховной радой в июне 2021 года. Его основная цель - уменьшение использования в Украине пластиковых пакетов, ограничение их распространения для улучшения состояния окружающей среды.

Законом с 10 марта 2022 года запрещается распространение в магазинах и заведениях общественного питания сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров) и оксоразлагающихся пластиковых пакетов.