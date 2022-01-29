Ціни на пластикові пакети зміняться: скільки коштуватимуть з 1 лютого

Мінімальна роздрібна ціна пластикових пакетів в магазинах з 1 лютого 2022 року складе 2 гривні. Рішення Кабінету міністрів стосується тільки великих пакетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на прес-службу Мінекономіки.

Мінімальні ціни на пакети

Постановою Уряду встановлюються такі мінімальні роздрібні ціни на пакети зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг:

2,00 грн - пакет без ручок і бічних складок;

2,50 грн - пакет без ручок, але з бічними складками або з ручками без бічних складок;

3,00 грн - пакет з ручками і бічними складками.

Подальше посилення

Закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" був прийнятий Верховною радою в червні 2021 року. Його основна мета - зменшення використання в Україні пластикових пакетів, обмеження їх поширення для поліпшення стану навколишнього середовища.

Законом з 10 березня 2022 року забороняється поширення в магазинах і закладах громадського харчування надтонких (зі стінками товщиною менше 15 мікрометрів), тонких (зі стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) і оксоразкладних пластикових пакетів.