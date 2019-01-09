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Цена нефти Brent превысила 60 долларов за баррель

Новости » Энергетика    09.01.2019 - 12:26
Цена нефти Brent превысила 60 долларов за баррель
Фото: добыча нефти (statoil.com)

Brent торгуется на отметке в 60,04 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 9 января 2019 года, поднялась выше отметки в 60 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 12:17 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 60,04 доллара. Это на 3,43% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, сегодняшние торги на нефть начались с устойчивого роста, который продолжается уже восьмую сессию подряд, чего не происходило с середины 2017 года. Цены на нефть продолжили расти после того, как Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о снижении товарных запасов нефти в США на прошлой неделе на 6,1 млн баррелей.

Напомним, ранее в Саудовской Аравии дали прогноз по ценам на нефть к середине 2019 года. В частности, исследование саудовской компании Arab Petroleum Investment Corp. показывает, что цены на нефть к середине года будут находиться на уровне 60-70 долларов за баррель. В исследовании также указывается, что падение цен на нефть в конце прошлого года было вызвано "ухудшением геополитического фона и опасениями по поводу макроэкономической картины".

 

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