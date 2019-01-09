Цены на нефть продолжают расти

Иллюстративное фото (OilNow)

Brent торгуется на отметке в 59,23 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 9 января 2019 года, поднялась выше отметки в 59 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 10:56 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 59,23 доллара. Это на 2,03% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть растут уже восьмую сессию подряд, чего не происходило с середины 2017 года. Это происходит после того, как Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о снижении товарных запасов нефти в США на прошлой неделе на 6,1 млн баррелей.

Напомним, накануне цена нефти Brent поднялась выше 58 долларов за баррель. Цены менялись слабо и разнонаправленно на ожиданиях, что США и Китай достигнут соглашения по торговым вопросам.

В Саудовской Аравии дали прогноз по ценам на нефть к середине 2019 года. В частности, исследование саудовской компании Arab Petroleum Investment Corp. показывает, что цены на нефть к середине года будут находиться на уровне 60-70 долларов за баррель.