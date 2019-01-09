Ціна нафти Brent перевищила 60 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Brent торгується на позначці в 60,04 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 9 січня 2019 року, піднялася вище позначки в 60 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 12:17 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 60,04 долара. Це на 3,43% вище рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, сьогоднішні торги на нафту почалися зі стійкого зростання, яке триває вже восьму сесію поспіль, чого не відбувалося з середини 2017 року. Ціни на нафту продовжили зростати після того, як Американський інститут нафти (API) у вівторок повідомив про зниження товарних запасів нафти в США минулого тижня на 6,1 млн барелів.

Нагадаємо, раніше в Саудівській Аравії дали прогноз щодо цін на нафту до середини 2019 року. Зокрема, дослідження саудівської компанії Arab Petroleum Investment Corp. показує, що ціни на нафту до середини року будуть перебувати на рівні 60-70 доларів за барель. У дослідженні також зазначається, що падіння цін на нафту наприкінці минулого року було викликано "погіршенням геополітичного фону та побоюваннями з приводу макроекономічної картини".