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Цены на нефть снова упали

Новости » Экономика     23.03.2020 - 03:15
Цены на нефть снова упали
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Мировые цены на нефть обвалились на 8%

В воскресенье, 23 марта, цены на нефть в мире обвалились на 8%. Об этом свидетельствуют данные Investing.com.

Стоимость североморской нефти марки Brent, после полуночи достигла 25,25 долларов за баррель, снизившись на 7,78%. На тот момент нефть WTI торговалась на уровне 21,55 доларов за баррель, упав в цене на 8,92%.

Впервые рекордно низкие цены на нефть были на прошлой неделе - цена Brent впервые с 2003 года опустилась ниже 26 долларов. Позже стоимость майских фьючерсов снизилась уже до 24,72 долларов, цена упала больше чем на 9%.

Уже на следующий день биржи открылись ростом стоимости нефти на 6%: Brent торговалась на уровне 26,42 долларов за баррель, а WTI стоила 24,72 долларов.

В энергетической сфере прогнозируют, что цена на топливо опустится до 20 долларов за баррель уже к середине апреля и продолжит падать, пишет Bloomberg.

Напомним, недавние переговоры министров стран ОПЕК+ в Вене завершились провалом из-за недостижения согласия между Российской Федерацией и Саудовской Аравией. Эр-Рияд пообещал устроить ценовую войну на нефтяном рынке.

Goldman Sachs прогнозирует падение цены на Brent до 20 долларов за баррель во втором квартале. Такого уровня не было с начала 2002 года.

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