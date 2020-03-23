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Ціни на нафту знову впали

Новини » Економіка     23.03.2020 - 03:15
Ціни на нафту знову впали
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Світові ціни на нафту впали на 8%

У неділю, 23 березня, ціни на нафту в світі обвалилися на 8%. Про це свідчать дані Investing.com.

Вартість північноморської нафти марки Brent, після півночі досягла 25,25 доларів за барель, знизившись на 7,78%. На той момент нафта WTI торгувалася на рівні 21,55 доларів за барель, впавши в ціні на 8,92%.

Вперше рекордно низькі ціни на нафту були минулого тижня - ціна Brent вперше з 2003 року опустилася нижче 26 доларів. Пізніше вартість травневих ф'ючерсів знизилася вже до 24,72 доларів, ціна впала більше ніж на 9%.

Вже на наступний день біржі відкрилися зростанням вартості нафти на 6%: Brent торгувалася на рівні 26,42 доларів за барель, а WTI коштувала 24,72 доларів.

В енергетичній сфері прогнозують, що ціна на паливо опуститься до 20 доларів за барель вже до середини квітня і продовжить падати, пише Bloomberg.

Нагадаємо, нещодавні переговори міністрів країн ОПЕК+ у Відні завершилися провалом через недосягнення згоди між Російською Федерацією і Саудівською Аравією. Ер-Ріяд пообіцяв влаштувати цінову війну на нафтовому ринку.

Goldman Sachs прогнозує падіння ціни на Brent до 20 доларів за барель у другому кварталі. Такого рівня не було з початку 2002 року.

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