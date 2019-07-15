Цены на нефть снижаются на фоне замедления экономики Китая

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Спрос со стороны крупнейшего в мире импортера нефти может снизиться

Цены на нефть снижаются после выхода данных о замедлении роста ВВП Китая до минимума по крайней мере за 27 лет. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,33% до 66,50 за баррель к 8:44, а WTI - на 0,45% до 59,94 долларов за баррель.

На прошлой неделе Brent и WTI продемонстрировали рекордный за три недели недельный подъем из-за сокращения добычи нефти в США и дипломатической напряженности на Ближнем Востоке.

Нефтеперерабатывающие заводы, оказавшиеся на пути тропического шторма "Барри", продолжили работу, несмотря на угрозу наводнения, однако добыча нефти в Мексиканском заливе из-за непогоды сократилась на 73%, или на 1,38 миллиона баррелей в сутки.

Напомним, рост валового внутреннего продукта Китая во втором квартале 2019 года составило 6,2%, что является самым низким показателем с 1992 года. Рост замедлился по сравнению с первым кварталом, когда он был на уровне 6,4%.

Как сообщало РБК-Украина, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард считает, что торговые конфликты между странами являются главной угрозой для мирового экономического роста.