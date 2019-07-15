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Цены на нефть снижаются на фоне замедления экономики Китая

Новости » Экономика    15.07.2019 - 11:10
Цены на нефть снижаются на фоне замедления экономики Китая
Фото: нефтяная платформа (flickr.com/un_photo)

Спрос со стороны крупнейшего в мире импортера нефти может снизиться

Цены на нефть снижаются после выхода данных о замедлении роста ВВП Китая до минимума по крайней мере за 27 лет. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,33% до 66,50 за баррель к 8:44, а WTI - на 0,45% до 59,94 долларов за баррель.

На прошлой неделе Brent и WTI продемонстрировали рекордный за три недели недельный подъем из-за сокращения добычи нефти в США и дипломатической напряженности на Ближнем Востоке.

Нефтеперерабатывающие заводы, оказавшиеся на пути тропического шторма "Барри", продолжили работу, несмотря на угрозу наводнения, однако добыча нефти в Мексиканском заливе из-за непогоды сократилась на 73%, или на 1,38 миллиона баррелей в сутки.

Напомним, рост валового внутреннего продукта Китая во втором квартале 2019 года составило 6,2%, что является самым низким показателем с 1992 года. Рост замедлился по сравнению с первым кварталом, когда он был на уровне 6,4%.

Как сообщало РБК-Украина, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард считает, что торговые конфликты между странами являются главной угрозой для мирового экономического роста.

Китай намерен ввести санкции против американских поставщиков оружия Тайваню Рост экономики Китая замедлился до минимума за 27 лет
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