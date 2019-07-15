Ціни на нафту знижуються на тлі уповільнення економіки Китаю

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Попит з боку найбільшого у світі імпортера нафти може знизитися

Ціни на нафту знижуються після виходу даних про уповільнення зростання ВВП Китаю до мінімуму принаймні за 27 років. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 0,33% до 66,50 за барель до 8:44, а WTI - на 0,45% до 59,94 доларів за барель.

минулого тижня Brent і WTI продемонстрували рекордне за три тижні тижневий підйом через скорочення видобутку нафти в США і дипломатичної напруженості на Близькому Сході.

Нафтопереробні заводи, які опинилися на шляху тропічного шторму "Баррі", продовжили роботу, незважаючи на загрозу повені, однак видобуток нафти в Мексиканській затоці через негоду скоротився на 73%, або на 1,38 мільйона барелів на добу.

Нагадаємо, зростання валового внутрішнього продукту Китаю у другому кварталі 2019 року склало 6,2%, що є найнижчим показником з 1992 року. Зростання сповільнилося в порівнянні з першим кварталом, коли воно було на рівні 6,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард вважає, що торгові конфлікти між країнами є головною загрозою для світового економічного зростання.