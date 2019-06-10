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Глава МВФ назвала главную угрозу для мировой экономики

Новости » Экономика    10.06.2019 - 11:15
Глава МВФ назвала главную угрозу для мировой экономики
Фото: Кристин Лагард (IMF.org)

Торговая война между США и Китаем будет стоить мировой экономике 0,5 трлн долларов

Торговые конфликты между странами являются главной угрозой для мирового экономического роста. Такое заявление сделала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард по завершении встречи министров финансов и глав центробанков стран G20 в Фукуоке, Япония, 9 июня.

Как отметила Лагард, сегодня мировая экономика демонстрирует предварительные признаки стабилизации и прогнозируется усиление роста. Однако на этом пути существуют и риски.

"Основная угроза связана с сохранением торговой напряженности", - завила Лагард. По оценкам МВФ, взаимные тарифы США и Китая могут снизить уровень мирового ВВП на 0,5 п.п. в 2020 году или примерно на 455 млрд долларов.

Второй риск заключается в том, что при очень низких процентных ставках уровни долга растут во многих странах с развитой экономикой, а развивающиеся рынки остаются уязвимыми для резкого изменения условий на финансовых рынках, отметила глава МВФ.

Лагард подчеркнула, что первоочередной задачей должно стать разрешение торговой напряженности. По ее мнению, для политиков это был бы лучший способ придать своей экономике больше уверенности и помочь, а не помешать глобальному росту.

Как сообщало РБК-Украина, в апреле Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики до 3,3% в 2019 году.

Напомним, эксперты британского журнала The Economist составили рейтинг десяти главных угроз мировой экономике в 2019 году. Риски рецессии в США из-за высокого корпоративного долга и риск широкомасштабного кризиса на развивающихся рынках оцениваются экспертами в 12 баллов.

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Новости Украины МВФКристин Лагардмировая экономика
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