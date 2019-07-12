ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Цены на нефть растут из-за шторма в Мексиканском заливе

Новости » Экономика    12.07.2019 - 11:00
Цены на нефть растут из-за шторма в Мексиканском заливе
Фото: нефтяная платформа

Шторм может обрушиться на побережье Луизианы уже завтра

Цены на нефть растут на фоне сокращения добычи производителями в Мексиканском заливе из-за тропического шторма и сохранения напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РБУ-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

В пятницу, 12 июля, фьючерсы на Brent выросли на 0,78% до 67,04 за баррель к 09:27, на американскую легкую нефть WTI - на 0,68% до 60,61 долларов за баррель. На предыдущей сессии фьючерсы на Brent достигли максимума с 30 мая в 67,65 долларов, WTI - пика с 23 мая в 60,94 долларов за баррель.

Из-за тропического шторма "Барри", который может обрушиться на побережье Луизианы в субботу, нефтяные компании в Мексиканском заливе сократили производство более чем на 1 миллион баррелей в сутки, что составляет 53% от объема добычи в регионе

По прогнозам, шторм станет ураганом первой категории со скоростью ветра внутри него как минимум 119 километров в час.

Напомним, мировые цены на нефть в июне медленно снижались из-за опасений участников рынка замедления мировой экономики и, соответственно, и спроса на нефть. Сдерживало цены от еще более глубокого падения нарастание геополитической напряженности на Ближнем Востоке

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent на уровне 59,2 долларов за баррель в 2019 году и 59 долларов в 2020 году. Согласно прогнозу, цены на нефть останутся неизменным в реальном выражении в среднесрочной перспективе.

Госстат назвал продукты и товары, которые больше всего подешевели за месяц Украина выпала из топ-20 стран с самой высокой инфляцией в мире
Новости Украины нефтьBrentцены
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь