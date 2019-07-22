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Цены на нефть растут после захвата Ираном британского танкера

Новости » Экономика    22.07.2019 - 13:31
Цены на нефть растут после захвата Ираном британского танкера
Фото: Stena Impero (twitter.com/Share_Talk)

Инвесторы опасаются перебоев с поставками

Цены на нефть растут 22 июля из-за опасений, что захват Ираном британского танкера может привести к перебоям в поставках на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, фьючерсы на Brent выросли на 1,38% до 63,33 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 0,77% до 56,06 долларов за баррель.

Повышению цен также способствовали сбои и ограничения поставок сырья. Национальная нефтяная корпорация Ливии в субботу объявила форс-мажор на месторождении Шарара, крупнейшем в стране.

Напомним, 19 июля патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena Impero в ответ на захват иранского танкера Великобританией в начале июля.

Это усилило страх перед потенциальными перебоями в поставках через Ормузский пролив, через который проходит около одной пятой мировых поставок нефти.

Отметим, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается созвать очередное заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra из-за задержания в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.

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