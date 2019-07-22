ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ціни на нафту зростають після захоплення Іраном британського танкера

Новини » Економіка    22.07.2019 - 13:31
Ціни на нафту зростають після захоплення Іраном британського танкера
Фото: Stena Impero (twitter.com/Share_Talk)

Інвестори побоюються перебоїв з поставками

Ціни на нафту ростуть 22 липня через побоювання, що захоплення Іраном британського танкера може призвести до перебоїв у поставках на Близькому Сході. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зокрема, ф'ючерси на Brent зросли на 1,38% до 63,33 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI зросли на 0,77% до 56,06 доларів за барель.

Підвищенню цін також сприяли збої і обмеження поставок сировини. Національна нафтова корпорація Лівії в суботу оголосила форс-мажор на родовищі Шарара, найбільшому в країні.

Нагадаємо, 19 липня патруль Корпусу вартових ісламської революції затримав в Ормузькій протоці британський нафтовий танкер Stena Impero у відповідь на захоплення іранського танкера Великою Британією на початку липня.

Це посилило страх перед потенційними перебоями в постачаннях через Ормузську протоку, через який проходить близько однієї п'ятої світових поставок нафти.

Відзначимо, прем'єр-міністр Великоъ Британії Тереза Мей збирається скликати чергове засідання надзвичайного урядового комітету Cobra через затримання в Ормузькій протоці британського танкера Stena Impero.

Держстат зафіксував зростання цін на житло В Ірані заявили про затримання 17 шпигунів ЦРУ
Новини України нефтьценыІран
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся